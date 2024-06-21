Türkiye – İtalya ticaret hacminde hedef 30 milyar euro
İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, DÜNYA’ya verdiği özel röportajda 2030 yılına kadar iki ülkenin ticaret hacminin 30 milyar euroya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Marrapodi, “Yeni ticaret fırsatları için elverişli bir ortam yaratmak üzere her gün çalışıyoruz” dedi.
Nagihan KALSIN
İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin son derece güçlü olduğuna dikkat çekerek, “2023 yılında ticaret hacmi 27 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlarla İtalya, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ikinci ve Akdeniz bölgesindeki en büyük ticaret ortağıdır” dedi.
Bu rakamların İtalya ve Türkiye arasındaki potansiyelin sadece bir kısmını yansıttığına inandığını belirten Marrapodi, "Dijital ve yeşil ikiz dönüşüm gibi yeni sektörlerin işbirliğimizi daha da güçlendirmek için kilit rol oynayabileceğine inanıyorum. Bu nedenle iki ülke arasında 2030 yılına kadar ticaret hacminin 30 milyar euro hedefine ulaşabilir. İtalyan Büyükelçiliği olarak yeni ticaret fırsatları için elverişli bir ortam yaratmak üzere her gün çalışıyoruz” dedi.
İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul’da bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2030 yılına kadar 30 milyar euro değerinde ticaret hacmi hedefine de değinerek, “Yüksek teknolojinin kritik öneme sahip olduğu sektörlere bakmalıyız. Hem İtalya hem de Türkiye Ar- Ge’ye yatırım yaparak kayda değer bir ilerleme kaydetti.
Bunu göz önünde bulundurarak, yakın gelecekte tarımsal gıda, ilaç, kimya ve finansal hizmetlere daha fazla odaklanmak her iki ülkeye de fayda sağlayabilir. Ayrıca dijital ve yeşil ikiz dönüşüm gibi yeni sektörlerin işbirliğimizi daha da güçlendirmek için kilit rol oynayabileceğine inanıyorum. Bu açıdan bakıldığında, çağımızın en büyük devrimini temsil eden yapay zekânın geliştirilmesinde işbirliğinin özellikle ilgi çekici olabileceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
Türkiye’de teknopark yatırımlarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Marrapodi, “Özellikle İstanbul’da start-up’lar ve kuluçka merkezleri için elverişli ortam sayesinde İtalyan girişimciler için giderek daha cazip hale geliyor. Üretim zincirlerinin Uzak Doğu’dan Avrupa’ya 'near-shoring' konsepti önemli fırsatlar sunuyor ve Türkiye, sağlam üretim tabanı, vergi teşvikleri ve kalifiye işgücü nedeniyle Avrupalı şirketler için cazip bir pazar olarak ortaya çıkıyor” dedi.
“Ekonomik ilişkilerimiz son derece güçlü”
İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayan Marrapodi, “Her iki tarafta da canlı ve dengeli bir iş dünyası ile karakterize edilmekte, bu da ortaklığı karşılıklı olarak faydalı kılmaktadır. İki ülkenin ekonomileri, özellikle imalat, altyapı, enerji ve otomotiv gibi sektörlerde birbirine derinden bağlı ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Özellikle makine, mekanik ekipman, motorlu taşıtlar, traktörler ve hassas makineler gibi yüksek teknolojili ürünler, İtalya ve Türkiye arasında en çok ticareti yapılan ürünlerdir.
Bu durum, özellikle otomotiv sektöründeki İtalyan ve Türk şirketleri arasındaki bağlantılar nedeniyle ekonomilerimiz arasındaki yüksek derecede karşılıklı bağlantı ve tamamlayıcılığı vurgulamaktadır. Daha geniş açıdan bakılacak olursa, İtalya ve Türkiye arasındaki tamamlayıcılığın, altyapı sektöründen başlayarak sinerjimizin son derece faydalı olabileceği üçüncü ülkelerde kullanılabilecek bir varlık olduğuna inanıyorum” diye konuştu.
“İtalya, Türk iş insanları için fırsatlar ülkesi”
Türk iş insanları için İtalya’yı “fırsatlar ülkesi” olarak tanımlayan Marrapodi, “İtalya, endüstriyel yatırımlar için en uygun ortamı yaratmayı, Araştırma ve Geliştirmeyi desteklemeyi ve yenilikçi şirketlerin büyümesini teşvik etmeyi amaçlayan entegre bir mali teşvikler ve vergi avantajları portföyü sunuyor. Bu konuda İtalyan Ticaret Ajansımızla birlikte İtalya’da yatırım yapma fırsatları ve teşvikleri üzerine bir dizi sunum planlıyoruz.
Ayrıca, kadim geleneği ve en son yenilikleri bir araya getirme konusundaki eşsiz becerisiyle dünya çapında bir mükemmellik sembolü olan benzersiz ‘Made in Italy’ markası sayesinde Türk yatırımlarını çekebiliyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı İtalya, Türk şirketlerinin başarıya ulaşabileceği bir ülke olmasının yanı sıra AB pazarına erişim sağlaması nedeniyle de ülkemizi onlar için ayrıcalıklı bir kapı haline getirmektedir” değerlendirmesini yaptı.
İtalya Türkiye’ye, yeni yatırımlar için fırsat sunacak
İtalya ve Türkiye bir sonraki JETCO toplantısını Türkiye’de gerçekleştirecek. Ayrıca bu yıl Türkiye’de bir Türk-İtalyan iş forumu düzenlenmesi planlanıyor. Bu platformların, hem geleneksel hem de gelişmekte olan sektörlerdeki ekonomik bağları güçlendirmek ve İtalya’dan Türkiye’ye yeni yatırımları teşvik etmek için önemli fırsatlar sunması bekleniyor.