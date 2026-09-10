Türkiye kartta Avrupa’nın en büyük pazarı oldu
Mastercard, dijital ödemelerin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı verilerle ortaya koyan 'Dijital Ödemelerin Türkiye'de Ekonomik Kalkınmaya Katkıları' raporunu yayımladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Haziran 2025 sonu verilerinde Türkiye, kredi kartı sayısında İspanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük pazarı oldu. Rapora göre, Türkiye'de 142 milyon kredi kartı ve ön ödemeli kartlar dahil 319 milyon banka kartı bulunurken, kartlarla yapılan yıllık ödemeler ise 2025'te 24,1 trilyon liraya ulaştı.
Mastercard Türkiye Danışmanlık Hizmetleri tarafından hazırlanan raporda, kayıt dışılığın azalmasıyla artan vergi gelirleri, hanehalkı tüketimine katkı ve turizm gelirlerini destekleyen hizmet ihracatı olmak üzere üç ana başlık ele alınıyor. Çalışma, nakit kullanımının kamu, bankalar, şirketler ve tüketiciler üzerindeki maliyetini de inceliyor. Türkiye'de yüzde 69 seviyesindeki dijital ödeme penetrasyonunun olgun pazarlardaki yüzde 95 seviyesine yaklaşması ekonomik katkıyı daha da artırma potansiyeli taşırken, söz konusu hedef için kamu, bankalar, ödeme kuruluşları, ödeme şemaları ve fintekler dahil tüm ekosistem paydaşlarının işbirliği önem taşıyor.
Dijital ödemeler hızlı ve alternatif ödeme deneyimiyle hanehalkı tüketimini desteklerken, Türkiye verilerine uyarlanan hesaplamaya göre 2025'te hanehalkı tüketiminde yaklaşık 1,5 trilyon liralık etki yarattı.