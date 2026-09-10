Türkiye kartta Avrupa’nın en büyük pazarı oldu

Şir­ketten yapılan açıklama­ya göre, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Hazi­ran 2025 sonu verilerin­de Türkiye, kredi kartı sa­yısında İspanya'yı geri­de bırakarak Avrupa'nın en büyük pazarı oldu. Ra­pora göre, Türkiye'de 142 milyon kredi kartı ve ön ödemeli kartlar dahil 319 milyon banka kartı bu­lunurken, kartlarla ya­pılan yıllık ödemeler ise 2025'te 24,1 trilyon liraya ulaştı.

Mastercard Türki­ye Danışmanlık Hizmet­leri tarafından hazırlanan raporda, kayıt dışılığın azalmasıyla artan vergi gelirleri, hanehalkı tüke­timine katkı ve turizm ge­lirlerini destekleyen hiz­met ihracatı olmak üzere üç ana başlık ele alınıyor. Çalışma, nakit kullanımı­nın kamu, bankalar, şir­ketler ve tüketiciler üze­rindeki maliyetini de in­celiyor. Türkiye'de yüzde 69 seviyesindeki dijital ödeme penetrasyonunun olgun pazarlardaki yüzde 95 seviyesine yaklaşması ekonomik katkıyı daha da artırma potansiyeli taşır­ken, söz konusu hedef için kamu, bankalar, ödeme kuruluşları, ödeme şema­ları ve fintekler dahil tüm ekosistem paydaşlarının işbirliği önem taşıyor.

Dijital ödemeler hızlı ve alternatif ödeme deneyi­miyle hanehalkı tüketimi­ni desteklerken, Türkiye verilerine uyarlanan he­saplamaya göre 2025'te hanehalkı tüketiminde yaklaşık 1,5 trilyon liralık etki yarattı.