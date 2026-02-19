Türkiye konut umudunda Avrupa'yı solladı: 'Ev alırım' diyenler baskın çoğunlukta

Avrupa genelinde konut sahibi olma umudu zayıflarken, Avrupa'da her üç kişiden biri hayatı boyunca ev satın alamayacağını düşünüyor. Euronews'in bir emlak değerleme şirketinden derlediği habere göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkede yapılan ankette katılımcıların ortalama yüzde 29’u "Asla ev ve bir mülk satın alabileceğimi sanmıyorum" cevabını verdi.

Çekya zirvede, Türkiye en düşük grupta

2025 yılında yapılan araştırmada kötümserliğin en yüksek olduğu ülke yüzde 44 ile Çekya oldu. Slovenya (yüzde 39), İtalya (yüzde 35), Malta (yüzde 34), İrlanda (yüzde 33), Polonya (yüzde 33) ve Macaristan (yüzde 33) da Avrupa ortalamasının üzerinde yer aldı.

Türkiye ise yüzde 13 ile “asla ev alamam" diyenlerin en düşük olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Lüksemburg (yüzde 17) Türkiye’yi takip ederken, Litvanya’da bu oran yüzde 21 olarak ölçüldü.

Avrupa’nın en büyük beş ekonomisi arasında İtalya yüzde 35 ile öne çıkarken, Almanya yüzde 28 ile ortalamanın biraz altında kaldı. İspanya ve Fransa yüzde 25, İngiltere ise yüzde 26 seviyesinde yer aldı.

Almanya, Avusturya ve Çekya gibi ülkelerde artan fiyatlar ve uzun tasarruf süreleri nedeniyle yatırımcılar konuttan uzaklaştığı ifade edildi.

Her 7 kişiden 1’i satın almak istemiyor

Araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 15’i ev satın almakla ilgilenmediğini söyledi. Bu oran Almanya’da yüzde 31’e kadar çıkarken, Hollanda (yüzde 27), Avusturya (yüzde 25) ve İsviçre’de (yüzde 22) de yüzde 20’nin üzerinde.

Türkiye'de konut alım isteği yüksek

Türkiye’de ise "ev satın almakla ilgilenmem" diyenlerin oranı yüzde 5 ile oldukça düşük seviyede kaldı. İspanya ve Bulgaristan’da yüzde 7, Macaristan’da ise yüzde 9 seviyesinde.

Avrupa’nın neredeyse yarısı ev sahibi olamayacağını düşünüyor

“Ev alamam” diyenlerle “ilgilenmiyorum” diyenler birlikte değerlendirildiğinde, Avrupalıların yüzde 44’ü ya ev sahibi olamayacağını düşünüyor ya da buna sıcak bakmıyor. Bu oran Almanya’da yüzde 59, Avusturya ve Çekya’da yüzde 54, Hollanda’da yüzde 53 ve İsviçre’de yüzde 52 ile yarının üzerinde.

"Kirada yaşamaktan memnunuz"

Ev satın almak istemeyenlerin en yaygın gerekçesi mevcut durumdan memnun olmaları. 23 ülke ortalamasında bu grubun yüzde 53’ü kirada yaşamaktan memnun olduğunu söylüyor.

Katılımcıların yüzde 21’i mülk sahipliğinin getirdiği sorumlulukları istemediğini belirtirken, yüzde 19’u ev sahibi olmanın “paraya değmediğini” ya da fiyatların aşırı yüksek olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 16 kolay taşınabilmek için kirayı tercih ederken, yüzde 13 satın alamayacağı bölgelerde kiralamanın daha mantıklı olduğunu ifade ediyor.