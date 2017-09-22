Türkiye, küresel yatırımcıların hedefinde

22 Eylül 2017

İngiltere merkezli RLI Connect Yönetim Kurulu Başkanı Jayne Rafter, küresel markalar ve alışveriş merkezi (AVM) yatırımcılarını 24-25 Ekim'de İstanbul'da buluşturacak dünyanın önde gelen perakende organizasyonlarından RLI Connect etkinliğine ilişkin toplantıda, Türk markalarının yurt dışı açılımlarına hız kazandıracaklarını bildirdi.

Daha önce Londra ve Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonun perakende sektörünün küresel ölçekte buluşma noktalarından biri haline geldiğini ifade eden Rafter, sektörün bütün taraflarını bir araya getirerek yeni fırsat kapıları açma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Uluslararası perakendenin trilyonlarca dolarla ifade edilen devasa bir sektör olduğuna işaret eden Rafter, "RLI Connect olarak biz fırsatları aynı çatı altında değerlendirmek ve yeni iş birliklerine imza atmak isteyen marka, AVM yatırımcısı, servis sağlayıcısı, proje geliştiricisi, danışmanlık firması, franchise grupları ve servis sağlayıcılarını bir araya getiriyoruz. Bu büyük sektör her dönem farklı fırsatları içinde barındırıyor." diye konuştu.

"Türkiye moda tasarımında büyük yol kat etti"

Rafter, Türkiye'nin özellikle moda tasarımı konusunda büyük yol kat ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Küresel yatırımcılar Türkiye'nin özellikle tasarım gücü ve hızlı üretim konusundaki kapasitesinin farkında. Büyük bölümü Türk markaları ile iş birliği yapmak için fırsat kolluyor. İçeride gücünü kanıtlayan markaların da uluslararası arenaya çıkma gibi bir planlarının olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz tarafları kazan-kazan ilkesi çerçevesinde buluşturmak istiyoruz."

Jayne Rafter, dünya çapında yüzlerce AVM'si bulunan 20 yatırımcı ile yerli ve yabancı 100'ün üzerinde markayı 24-25 Ekim'de Beşiktaş Vodafone Park'ta buluşturacaklarını bildirdi.

Etkinliğin Avrupa, Akdeniz, Kuzey Afrika, Körfez, Orta Doğu, Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu gibi dünyanın birçok bölgesinden marka, AVM yatırımcısı, proje geliştiricisi ve servis sağlayıcısını İstanbul'da buluşturacaklarını vurgulayan Rafter, 2 binin üzerinde "B2B görüşme" ile yeni iş birliklerine adım atılacağını dile getirdi.

Vodafone Park'ın özel localarının yatırımcılara ve kiralama firmalarına toplantı odası olarak tahsis edileceğini anlatan Rafter, katılımcı markaların bu firmalarla özel toplantı odalarında görüşme olanağı bulacağını aktardı.

Jayne Rafter, "Önceki organizasyonlarımızda siyasi nedenlerle İran, Katar ve İsrail'in katılımında sorunlar yaşanıyordu. 3 ülke ilk kez İstanbul'da aynı organizasyonda bir arada olacak." dedi.

"Türkiye'de yatırıma istekli yabancı firmalar gelecek"

RLI Connect Türkiye Temsilcisi ve World Brands Consulting Kurucusu Ekrem Utku da Türkiye'nin küresel ölçekte markalar çıkarma hedefinin olduğunu ve organizasyonun Türk perakende sektörüne yeni ufuklar açacağını söyledi.

Organizasyona katılan firmalara istedikleri kurumlarla online ya da yüz yüze görüşme fırsatı verileceğini anlatan Utku, "Markalarımızın önemli bir kısmı son dönemde yurt içinden çok yurt dışında büyümeye odaklanmış durumda. RLI Connect ile biz onlara yurt dışına açılım konusunda ışık tutmaya çalışacağız. Kendilerini küresel AVM yatırımcıları ve franchise grupları ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Utku, organizasyona hazırlanırken Türkiye'de yatırım yapmaya istekli bin 400 civarında yabancı firmayla iletişime geçerek kendilerini davet ettiklerini belirterek, "Davetimize olumlu yanıt veren yatırımcılara 23 Ekim'de İstanbul'daki AVM'leri ve perakende dünyasını yerinde gözlemleme imkanı sunacağız." dedi.

Kaynak: AA