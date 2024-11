Türkiye-Maldivler ticaretinde yeni dönem başlıyor

Takip Et

Türkiye ile Maldivler arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Bolat ve Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Saeed tarafından İstanbul'da imzalandı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, "Anlaşmaya ilişkin detaylara girmeden önce küresel ticarette korumacılığın çok hızlı artmakta olduğunu ve çok taraflı ticaret sisteminin maalesef bu duruma henüz bir çözüm üretemediğini dikkatinize getirmek isterim. Biz böylesi sıkıntılı bir ortamda iki ülke olarak, karşılıklı ticareti giderek serbestleştirmek yoluyla ticareti artırmayı ve iki ülke içinde kazan-kazan sonuçları meydana getirmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Gümrük vergilerine yönelik uygulama

Bolat: "Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Maldivler, Türkiye'ye kozmetikten elektrikli makinelere ve cihazlara, mobilyadan demir çelik ürünlerine ve demir çelik eşyalarına varıncaya kadar tarife kontenjanları şeklinde, kiminde gümrükleri sıfırlayarak kiminde de gümrük vergilerini indirerek pazar açılımı sağlamıştır. Ülkemizin de dünya çapında rekabetçi olduğu çeşitli tarım ürünlerinde, Maldivler'de bazı tarife kontenjanları alınmıştır. Anlaşma kapsamında ülkemize verilen tarife kontenjanları kapsamındaki ürünler bizim tüm dünyaya yaklaşık 25 milyar dolar ihracat yaptığımız ürünlerdi. Yine bu anlaşma kapsamında Maldivler'e Türkiye olarak bizim verdiğimiz tarife kontenjanları da su ürünlerini kapsamakta ve Maldivli firmalara ülkemize ihracat yapma imkanı vermektedir" dedi.

Maldivlerle ticaret hacmimizi 100 milyon dolara çıkaracağız

Bolat, anlaşmanın yalnızca mal ticaretini kapsamadığını anlatarak, aynı zamanda sağlık ve bitki sağlığı tedbirleri, ticarete ilişkin teknik engeller, gümrük süreçleri ve ticaretin kolaylaştırılması gibi ticareti düzenleyen kuralları da içerdiğine dikkati çekti.

Böylece iki ülke arasında daha öngörülebilir ticaret kurallarıyla iş faaliyetlerinin yürüteceğini kaydeden Bolat, "2023'te karşılıklı ticaretimizin 33,5 milyon dolar olan hacmi, bu Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanması ve yürürlüğe girmesinden sonra en kısa sürede 100 milyon doların üzerine çıkarmak amacıyla hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün seçilmiş sektörleri kapsayan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamını gelecekte genişletmek üzere temaslarımız devam edecektir. Bu anlaşma statik yani durağan bir anlaşma değil, gelişmeye ve genişlemeye imkan veren dinamik, canlı bir anlaşma olarak tasarlanmıştır." diye konuştu.

Anlaşma iki ülkeye de fayda sağlayacak

Maldivler Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed​​​​​​​ Saeed, "Anlaşma kapsamında sağlanan pazar erişim fırsatlarının her iki ülkemiz için de anlamlı faydalar sağlayacağından eminim. Hem Maldivler hem de Türkiye'deki özel sektörün, her iki ülke için de öngörülen anlaşmanın faydalarından yararlanmasını umuyorum" dedi. Saeed, anlaşma müzakerelerinin sonuçlandırıldığı hızı göz önünde bulundurarak, her iki ülkenin de 1 Ocak 2025'te anlaşmanın etkinleştirilmesi yönünde çalışmasını önerdiğini de sözlerine ekledi.​​​​​​​