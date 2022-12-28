Türkiye OECD’de patent başvurusunda artış lideri oldu

Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’na göre Türkiye OECD’de çok patent sayısı artışına imza atan ülke olarak kayıtlara geçti. Avrupa Patent Ofisi’nin yayınladığı istatistiklere göre 2021 yılında Türkiye’den yapılan patent başvurularında tekstil, elektrikli aletler, inşaat mühendisliği alanlarında yüzde 50’nin üzerinde başvuru artışı yaşandı.

Ser Danışmanlık tarafından hazırlanan Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’na göre Türkiye OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, söz konusu ülkeler içinde 10 yıl öncesine göre yüzde 111 gibi yüksek bir oranla patent başvurularını en fazla artıran ülke oldu. Raporda, Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde ise patent başvuru sayıları son yılda azaldı. ArGe personeli başına patent verimliliği de analiz edildi ve Türkiye’nin, 100 Ar-Ge personeli başına 4 patent başvurusuyla birçok Avrupa ülkesiyle aynı seviyelerde hatta bazılarından daha iyi düzeyde olduğu görüldü” denildi.

Avrupa Patent Ofisi’nin yayınladığı istatistiklere göre 2021 yılında Türkiye’den yapılan patent başvurularında tekstil, elektrikli aletler, inşaat mühendisliği alanlarında yüzde 50’nin üzerinde başvuru artışı yaşandı. Geçen yıl en fazla artış gösteren ilaç sektörü 2021 yılında sabit kaldı. Raporda şöyle denildi: “r-Ge personeli başına patent verimliliğini analiz etmek için toplam patent başvurularının sayısı, toplam Ar-Ge personeline oranlandığında Türkiye’nin, 100 Ar-Ge personeli başına 4 patent başvurusuyla, birçok Avrupa ülkesiyle aynı seviyelerde hatta bazılarından daha iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Bu oran önceki yıl ile aynıdır. Aynı parametre için bazı ülkelerin 100 ArGe personeli başına patent başvuru sayıları şu şekildedir: G. Kore, 42; Japonya, 32; Almanya, 8; İtalya, 3; İsveç, 2; Fransa, 3; Rusya, 5; Hollanda, 2.”

İnsan kaynağı artıyor

Rapora göre Ar-Ge’ye girdi oluşturan insan kaynakları açısından son yıllardaki artış devam etti ve Ar-Ge personeli sayısı yıllık yüzde 11,5 artışla 358.000’e ulaştı. Raporda, “Ar-Ge personellerinin ArGe’ye ayırdıkları zamanın dikkate alındığı Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı da yıllık %11 artışla 222.000’e ulaşmıştır. Sektörlere göre Ar-Ge iş gücüne bakıldığında Ar-Ge personellerinin %50’sinin yükseköğretimde, %47’sinin özel sektörde, %3’ünün ise kamuda istihdam edildiği görülmektedir” denildi.

Ar-Ge harcamasının % 27’si ilk 10 şirketten

Rapora göre Türkiye’de Ar-Ge harcaması yapan şirketlerle ilgili veriler incelendiğinde ilk iki sıranın yine Aselsan ve TUSAŞ Türk Havacılık (TAI) şirketleri tarafından paylaşıldığı görülüyor. Raporda, “Son yıllarda bu iki şirket, takipçileriyle aralarında büyük fark oluşturarak ilk iki sırayı paylaşmaktadır. 2021 yılında ilk 10’a giren diğer firmalar da sırasıyla Roketsan, Turkcell, Ford, TUSAŞ Motor (TEI), Havelsan, Tofaş, Arçelik ve Vestel’dir. Özel sektörde toplam Ar-Ge harcaması 57 milyon TL’yi geçmiştir. En çok Ar-Ge harcaması yapan 10 şirketin toplam Ar-Ge harcaması 15,5 milyon TL’ye yakındır. İlk 10’a giren firma harcamaları özel sektör Ar-Ge harcamalarının %27’sini oluşturuyor” denildi.