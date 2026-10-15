Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti

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Türkiye Sigorta'dan KAP'a yapılan açıklamada, Genel Müdür Taha Çakmak'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

KAP açıklamasında; genel müdürlük görevine henüz atama yapılmadığı, konuyla ilgili bir gelişme olması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

KAP açıklaması:

“Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir.

Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”