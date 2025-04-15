Türkiye-Suriye ilişkilerinde kritik ziyaret! Bakan Bolat, ekonomik işbirliği için yarın Şam’a gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyor. Ziyarete, Türkiye iş dünyasının önde gelen kurumlarının başkanları, oda ve birlik temsilcileri de katılacak.

Ziyaretin ana gündemini; ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım, enerji, finans ve müteahhitlik gibi alanlarda Türkiye ile Suriye arasındaki yeni dönemde atılacak adımlar oluşturacak.

Ziyaretin amacı, Suriye’nin ekonomik kalkınmasında işbirliğini güçlendirmek, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki bağları geliştirmek ve yeni ticaret köprülerinin kurulmasına katkı sağlamak olarak öne çıkıyor.

Kritik görüşmeler yapılacak

Bakan Bolat, temasları kapsamında;

* Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar,

* Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye,

* Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir,

* Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Bolat ve Şaar arasındaki görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ilişkileri kurumsallaştıracak olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın yol haritası masaya yatırılacak.

Berniyye ile yapılacak temaslarda ise; Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine Türkiye’nin katkısı, bankacılık sisteminin yeniden tesisi ve ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasında işbirliği olanakları ele alınacak.

Ulaştırma Bakanı Bedir ile yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki taşımacılık ve lojistik ilişkileri, bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler çerçevesinde değerlendirilecek.

Gümrük yetkilisi Bedevi ile yapılacak temaslarda ise; gümrük kapılarının modernizasyonu, geçiş sürelerinin iyileştirilmesi ve özel sektörün taleplerine cevap verilmesi gündemde olacak.

İş dünyasına açılım: Forum ve yuvarlak masa toplantıları

Ziyaret kapsamında Türk ve Suriyeli iş insanlarının katılımıyla düzenlenecek olan İş Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantıları, yeni iş fırsatlarının ve ortaklıkların geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Bolat’a eşlik eden oda ve birlik başkanları, Suriyeli mevkidaşlarıyla doğrudan temas kuracak.

Yeni dönemin ilk adımları Aralık’ta atılmıştı

Ziyaret, Türkiye ile Suriye arasında 8 Aralık’ta Baas rejiminin sona ermesinden sonra başlayan yeni diplomatik ve ekonomik sürecin önemli bir adımı niteliğinde. Bu süreçte:

* 9 Aralık 2024’te Yayladağı Gümrük Kapısı yeniden geçişe açılmış,

* 1 Ocak 2025’ten itibaren Suriye tarafındaki gümrük idareleri geçici hükümetin kontrolüne bırakılmış,

* 8 Şubat’ta Türkiye-Suriye ticaretinde uygulanan sınırlamalar kaldırılmıştı.

Ayrıca, Şam Ticaret Müşavirliği ve Halep Ticaret Ataşeliği’nin kadroları genişletilmiş, Türkiye bölgedeki temsilciliğini güçlendirmişti.

Bu kapsamda Bolat’ın Şam ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik bağların kurumsallaşması açısından belirleyici ve yön verici bir nitelik taşıyor.