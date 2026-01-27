Google Haberler

Türkiye tohumda ihracatçı ülke konumuna yükseldi

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi iş birliğinde hazırlanan programda konuşan TÜRKTOB Başkanı M. Kayhan Yıldırım ile TÜRKTED Başkanı Burak Gönen Türkiye’nin dünyada hızla güçlenen bir tohum üreticisi ve ihracatçısı haline geldiğini belirtti.

Türkiye Tohumcular Bir­liği (TÜRKTOB) Başkanı M. Kayhan Yıldırım, to­humun tarımın başlangıç nokta­sı olduğunu belirtirken, “Tohum bir ülke için milli güvenlik me­selesidir. Tohumu üreten ülke­ler tarımda özgürlüğünü ve gı­da güvenliğini sağlamıştır” de­di. Ülkedeki tarım ürünlerinde “İsrail tohumuna bağımlı” olun­duğuna ilişkin algının tamamen yersiz olduğunu kaydeden Yıldı­rım, “İsrail’den bizim ne ithalatı­mız ne de ihracatımız var. 1980- 90’lı yıllarda hibrit tohumda İs­rail firmalarının sebep olduğu dominant etkideki algı hala de­vam ediyor. Bu bilgi kirliliğidir. Türkiye bırakın İsrail’e tohum­da bağımlılığı, tohum ihracatın­da önemli bir yere sahiptir” dedi.

Sertifikalı tohum 1,3 milyon tona ulaştı

Yerli tohumun stratejik öne­mine dikkat çeken Yıldırım, pan­deminin ardından, gıdaya ba­ğımlılığın ön palana çıktığı ve savaşların olduğu bir dünyada tohumun öneminin daha da an­laşıldığını söyledi. Türkiye’de 2002 yılında 145 bin ton olan ser­tifikalı tohum miktarının, 2024 yılında 1,3 milyon tona ulaştı­ğını bildiren Kayhan Yıldırım, “2018’den beri ülkemiz gerçek bir tohum ihracatçısı pozisyo­nundadır. 2018’de tohumda ih­racatın ithalatı karşılama oranı yüzde 8 iken, 2024’te bu rakam yüzde 134’e çıkmıştır. Türkiye dünya pazarında önemli bir ak­tördür. Tohumda 70 milyar do­larlık dünya pazarının içerisin­de, Türkiye 750 milyon dolar ile 11’inci sıradadır. Kamunun des­teği, özel sektörün Ar-Ge çalış­malarıyla tohumda 1 milyar dola­rı aşma hedefindeyiz. Tohumda dünyada ilk 5’i girmeyi hedefli­yoruz” diye konuştu.

14 bin 500 tescilli tohum

Türkiye’nin 14 bin 500 tescilli tohum ürünü bulunduğuna dik­kat çeken Kayhan Yıldırım, “Çe­şitliliğimizin çok olması büyük avantaj. Sektörün talebi doğrul­tusunda raf ömrü uzun çeşit­ten, soğuğa dayanıklı çeşide ka­dar her türlü ıslah çalışmasını yapıp sektörün hizmetine suna­biliyoruz. Tarım milli meselesi, gıda güvenliğimizi garantiye al­mamız şart, tarım stratejik bir ürün. O nedenle tarıma öncelik verilmeli. Ekstra finans kaynak­ları, teşviklerle tarım desteklen­meli. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata­türk, ‘Köylü milletin efendisi­dir’ demiş, evet ‘çiftçi bu ülkenin ikinci ordusudur, milli güvenli­ğidir’. Kırsaldan başlayarak tarı­mı desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tohum Endüstrisi Derneği Başkanı Burak Gönen, İsrail ile 2023-2024’ten sonra it­halat ve ihracatın tamamen ka­pandığını vurgularken, “İsra­il’den ne ithalat, ne ihracat yapı­yoruz” dedi. Tohumculuğun özel sektörün katkısıyla ivme kazan­dığını, Antalya’nın da bir üs ha­line geldiğini kaydeden Gönen, “Tarımın merkezi Antalya, to­humculuğun merkezi Antalya vasfını kazandı. Bir çok tohum firması 1984’ten itibaren Antal­ya’da kurulmaya başladı. Ulusla­rarası tohum firmaları da Antal­ya’da şirketler, tesisler kurmaya, ortaklıklar oluşturmaya başladı. Sebze tohumculuğu alanında fa­aliyet gösteren firmaların yakla­şık yüzde 80’i Antalya merkezli­dir. Antalya sebze tohumculuğu­nun başkenti haline geldi” diye konuştu.

İklim krizine dayanıklı yeni nesil tohumlar

Türkiye Tohumculuk Endüst­risi Derneği (TÜRKTED) ola­rak tohumculuğun gelişmesi için vizyon ortaya koyduklarını söy­leyen Burak Gönen, “Tohum fir­maları olarak ıslah çalışmaları­mızı hastalık ve zararlılara karşı geliştiriyoruz. İklim krizinin ol­duğu şu dönemde birim alandan daha yüksek verimi alacağımız çeşitleri üretmemiz lazım. İklim değişikliğiyle birlikte hastalık ve zararlılar artıyor, çalışmalarımı­zı bu yönde sürdürüyoruz” şek­linde konuştu. 2000’li yıllardan sonra çiftçinin sertifikalı tohu­ma yöneldiğini belirten Gönen, “Sertifikalı tohum demek yüzde 30 oranında verim artışı, hasta­lıktan ari çeşit kullanılması de­mek” dedi. 2024’te 1,3 milyon ton olan sertifikalı tohum miktarını 2030 yılında 1,5 tona çıkarma he­definde olduklarını anlatan Gö­nen, “Sertifikalı tohum demek kaliteli tohum demek” dedi. To­humda ihracatın da sertifikalı to­humdan geçtiğini belirten Burak Gönen, bir domatesin renginden, raf ömrüne kadar, bir salkımda kaç domatesten olacağına han­gi hastalıklara dayanıklı olacağı­na kadar ıslah çalışmalarıyla be­lirlendiğine dikkat çekti. Gönen, Türkiye’nin tohum ticaretinde 11’inci sırada olan yerini 5’inci sıraya yükseltme hedefinde ol­duklarını söylerken, “Tarımda mevcut politikalar güçlendiril­meli. Güçlü adımlar atılmalı” di­ye konuştu.

