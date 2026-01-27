Türkiye tohumda ihracatçı ülke konumuna yükseldi

Türkiye Tohumcular Bir­liği (TÜRKTOB) Başkanı M. Kayhan Yıldırım, to­humun tarımın başlangıç nokta­sı olduğunu belirtirken, “Tohum bir ülke için milli güvenlik me­selesidir. Tohumu üreten ülke­ler tarımda özgürlüğünü ve gı­da güvenliğini sağlamıştır” de­di. Ülkedeki tarım ürünlerinde “İsrail tohumuna bağımlı” olun­duğuna ilişkin algının tamamen yersiz olduğunu kaydeden Yıldı­rım, “İsrail’den bizim ne ithalatı­mız ne de ihracatımız var. 1980- 90’lı yıllarda hibrit tohumda İs­rail firmalarının sebep olduğu dominant etkideki algı hala de­vam ediyor. Bu bilgi kirliliğidir. Türkiye bırakın İsrail’e tohum­da bağımlılığı, tohum ihracatın­da önemli bir yere sahiptir” dedi.

Sertifikalı tohum 1,3 milyon tona ulaştı

Yerli tohumun stratejik öne­mine dikkat çeken Yıldırım, pan­deminin ardından, gıdaya ba­ğımlılığın ön palana çıktığı ve savaşların olduğu bir dünyada tohumun öneminin daha da an­laşıldığını söyledi. Türkiye’de 2002 yılında 145 bin ton olan ser­tifikalı tohum miktarının, 2024 yılında 1,3 milyon tona ulaştı­ğını bildiren Kayhan Yıldırım, “2018’den beri ülkemiz gerçek bir tohum ihracatçısı pozisyo­nundadır. 2018’de tohumda ih­racatın ithalatı karşılama oranı yüzde 8 iken, 2024’te bu rakam yüzde 134’e çıkmıştır. Türkiye dünya pazarında önemli bir ak­tördür. Tohumda 70 milyar do­larlık dünya pazarının içerisin­de, Türkiye 750 milyon dolar ile 11’inci sıradadır. Kamunun des­teği, özel sektörün Ar-Ge çalış­malarıyla tohumda 1 milyar dola­rı aşma hedefindeyiz. Tohumda dünyada ilk 5’i girmeyi hedefli­yoruz” diye konuştu.

14 bin 500 tescilli tohum

Türkiye’nin 14 bin 500 tescilli tohum ürünü bulunduğuna dik­kat çeken Kayhan Yıldırım, “Çe­şitliliğimizin çok olması büyük avantaj. Sektörün talebi doğrul­tusunda raf ömrü uzun çeşit­ten, soğuğa dayanıklı çeşide ka­dar her türlü ıslah çalışmasını yapıp sektörün hizmetine suna­biliyoruz. Tarım milli meselesi, gıda güvenliğimizi garantiye al­mamız şart, tarım stratejik bir ürün. O nedenle tarıma öncelik verilmeli. Ekstra finans kaynak­ları, teşviklerle tarım desteklen­meli. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata­türk, ‘Köylü milletin efendisi­dir’ demiş, evet ‘çiftçi bu ülkenin ikinci ordusudur, milli güvenli­ğidir’. Kırsaldan başlayarak tarı­mı desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tohum Endüstrisi Derneği Başkanı Burak Gönen, İsrail ile 2023-2024’ten sonra it­halat ve ihracatın tamamen ka­pandığını vurgularken, “İsra­il’den ne ithalat, ne ihracat yapı­yoruz” dedi. Tohumculuğun özel sektörün katkısıyla ivme kazan­dığını, Antalya’nın da bir üs ha­line geldiğini kaydeden Gönen, “Tarımın merkezi Antalya, to­humculuğun merkezi Antalya vasfını kazandı. Bir çok tohum firması 1984’ten itibaren Antal­ya’da kurulmaya başladı. Ulusla­rarası tohum firmaları da Antal­ya’da şirketler, tesisler kurmaya, ortaklıklar oluşturmaya başladı. Sebze tohumculuğu alanında fa­aliyet gösteren firmaların yakla­şık yüzde 80’i Antalya merkezli­dir. Antalya sebze tohumculuğu­nun başkenti haline geldi” diye konuştu.

İklim krizine dayanıklı yeni nesil tohumlar

Türkiye Tohumculuk Endüst­risi Derneği (TÜRKTED) ola­rak tohumculuğun gelişmesi için vizyon ortaya koyduklarını söy­leyen Burak Gönen, “Tohum fir­maları olarak ıslah çalışmaları­mızı hastalık ve zararlılara karşı geliştiriyoruz. İklim krizinin ol­duğu şu dönemde birim alandan daha yüksek verimi alacağımız çeşitleri üretmemiz lazım. İklim değişikliğiyle birlikte hastalık ve zararlılar artıyor, çalışmalarımı­zı bu yönde sürdürüyoruz” şek­linde konuştu. 2000’li yıllardan sonra çiftçinin sertifikalı tohu­ma yöneldiğini belirten Gönen, “Sertifikalı tohum demek yüzde 30 oranında verim artışı, hasta­lıktan ari çeşit kullanılması de­mek” dedi. 2024’te 1,3 milyon ton olan sertifikalı tohum miktarını 2030 yılında 1,5 tona çıkarma he­definde olduklarını anlatan Gö­nen, “Sertifikalı tohum demek kaliteli tohum demek” dedi. To­humda ihracatın da sertifikalı to­humdan geçtiğini belirten Burak Gönen, bir domatesin renginden, raf ömrüne kadar, bir salkımda kaç domatesten olacağına han­gi hastalıklara dayanıklı olacağı­na kadar ıslah çalışmalarıyla be­lirlendiğine dikkat çekti. Gönen, Türkiye’nin tohum ticaretinde 11’inci sırada olan yerini 5’inci sıraya yükseltme hedefinde ol­duklarını söylerken, “Tarımda mevcut politikalar güçlendiril­meli. Güçlü adımlar atılmalı” di­ye konuştu.