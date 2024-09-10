Türkiye Varlık Fonu’ndan BAE'de yatırımcı toplantısı: Menkul kıymet yatırımcılarıyla görüşülecek
Türkiye Varlık Fonu'nun Dubai ve Abu Dabi'de özellikle sabit getirili menkul kıymetler alanında yatırım yapan yatırımcılarla bir araya geleceği belirtildi. Türkiye Varlık Fonu, talep ve müsaitliğe bağlı olarak sanal toplantılar da gerçekleştirmeyi değerlendirecek.
Haber Merkezi
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Türkiye Varlık Fonu 12-13 Eylül tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi’de sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla yüz yüze görüşmeler düzenleyecek.
Bloomberg'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu, talep ve müsaitliğe bağlı olarak sanal toplantılar gerçekleştirmeyi de değerlendirilecek.
Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi ile birlikte üst düzey bir heyet tarafından temsil edilecek.