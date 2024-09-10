Türkiye Varlık Fonu’ndan BAE'de yatırımcı toplantısı: Menkul kıymet yatırımcılarıyla görüşülecek

Türkiye Varlık Fonu 12-13 Eylül tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi’de sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla yüz yüze görüşmeler düzenleyecek.

Bloomberg'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu, talep ve müsaitliğe bağlı olarak sanal toplantılar gerçekleştirmeyi de değerlendirilecek.

Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi ile birlikte üst düzey bir heyet tarafından temsil edilecek.