Türkiye Varlık Fonu'nun sukuk ihracına 3 milyar dolar talep

Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'a yetki verdi.

CNBC-e'nin haberine göre 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracına 3 milyar dolardan fazla talep geldi.

İlk getiri beklentisi yüzde 7,5-7,625 aralığında oldu. İhracın bugün fiyatlanması planlanıyor.

Sukuk ne demek?

Faizsiz sabit veya değişken getiri sağlayan yatırım enstrümanı olan sukuk, devlet ya da şirketlere finansman yaratmak için ihraç ediliyor. Sukuk yatırımcıları, yatırımları ölçüsünde kira sertifikasının ihracına dayanak olan varlık ya da hakkın dönemsel getirisine sahip oluyor.