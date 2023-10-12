Türkiye ve BAE'nin savunma alanındaki iş birliği güçleniyor

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul ve BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group'un birlikte düzenlediği SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması, ATO Congresium'da gerçekleştirildi. SAHA İstanbul üyesi 125 firma ile 10 EDGE şirketinin katıldığı etkinlikte, EDGE'nin Türkiye'deki faaliyetlerini yürütmek için oluşturduğu EDGE MALATH şirketinin de kuruluşu duyuruldu.

EDGE, MALATH ile Türkiye'nin savunma sanayisinde kurduğu güçlü ekosistemin bir parçası olmayı hedefliyor. MALATH, iki ülkenin savunma sanayisindeki satışlarını artırmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve teknoloji transferi için çalışmalar yapacak. Böylece iki ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına destek verecek. MALATH, ticaret, geliştirme ve imalat fonksiyonlarına sahip olacak. Etkinlik kapsamında SAHA İstanbul ve üyeleri ile EDGE Group arasında 24 iş birliği anlaşması ve iyi niyet mektubu imzalandı.

MALATH - SAHA İstanbul arasındaki Stratejik İşbirliği Anlaşması yanında Türk savunma sanayisi şirketleri Altınay, Assan, Baykar, ASELSAN, HAVELSAN, DADE Teknoloji, Best Grup, BİTES, TUSAŞ, MKE, Katmerciler, PAVO Group, STM, Roketsan, Titra Teknoloji, Tualcom, TEI, Sarsılmaz, YON Tech, Aspilsan, CANiK, Erin Motor ve NETA Elektronik ile EDGE Group arasında ortak çalışmalara kapı aralandı.

Türkiye ile ilişkilere özel şirket

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve EDGE Group Yönetim Kurulu Başkanı Faysal El Bannai, imza törenlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayraktar, EDGE Group tarafından Türkiye ile olan ilişkilere yönelik olarak MALATH'ın kurduğunu söyledi.

Bu firmanın ofis imkanlarının birlikte iş yapılacak SAHA İstanbul üyeleri tarafından kullanılabileceğini, iş geliştirme, mühendislik süreçlerinin burada yapılabileceğini ifade eden Bayraktar, "MALATH'ın tek fonksiyonu Türk savunma sanayisiyle olan ilişkileri, ortak projeleri yürütmek olacak. Bunun içinde doğrudan ticaret, yatırım, ortak geliştirme de olacak" dedi. Faysal El Bannai de SAHA İstanbul iş birlikteliği ile iki ülke arasında savunma sanayisindeki ilişkileri daha ileri notalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Kacır: BAE ile yeni köprüler kuruyoruz

SAHA İstanbul-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha İstanbul ile BAE'nin en büyük savunma ve havacılık grubu EDGE arasındaki iş birliğini stratejik olarak gördüklerini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile güçlendirilen ilişkilere işaret eden Kacır, "Bölgesinde güç unsuru, dünyada söz sahibi bir Türkiye ile Ortadoğu'nun dünyaya açılan kapılarından BAE arasındaki iş birliğinin, coğrafyamızın huzuru adına büyük katkılar sunacağına inanıyorum.

Temmuzda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasında savunma sanayinden dijital dönüşüme, ortak fırlatma araçları kabiliyetlerinin gelişmesinden, enerjiye kadar önemli anlaşmalar imzalandı. Yaklaşık 51 milyar dolar değerindeki 13 yeni iş birliği anlaşması, gayretlerimizin sonuç vermesi açısından güzel bir örnektir" ifadelerini kullandı.