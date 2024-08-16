Türkiye'de 15 Ağustos'ta 1,15 milyon megavatsaat elektrik üretildi

Elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 24,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 275 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 945 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.