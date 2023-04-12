Türkiye’de %160 büyüdü yeni mağazalar açacak

Başak Nur GÖKÇAM

80 ülkede, 150 şirket ve 15 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, 4 bine yakın ürün çeşidinin yüzde 98’ini Türkiye’de satışa sunuyor. Türkiye’nin, en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu belirten Karcher Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve CSO’su Christian May, elektrikli süpürge pazarının Türkiye’de yaklaşık 4 milyon adetlik büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Hastane, kamu binaları, alışveriş merkezi gibi alanların temizliği kapsamındaki profesyonel temizlik makineleri pazarının 100 milyon euro civarında bir büyüklüğe sahip olduğunu belirten May, “Globalde ciromuz geçen yıla kıyasla yüzde 2.2 artarak 3 milyar 161 milyon euroya yükseldi. Türkiye’de ise geçtiğimiz yılı muhteşem bir büyüme ile tamamladık ve euro bazında yüzde 160'lık bir büyüme sağladık. Bu yıl da hedefimiz çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmak” dedi.

İstanbul Ümraniye’de açtıkları yeni mağazayla ilgili de konuşan May şöyle devam etti: “Bizim İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ilk mağazamız. Böylece Türkiye’deki konsept mağaza sayımızı 15’e çıkardık. İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’deki konsept mağazalarımızın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında, 100'den fazla bayi ve teknik servis ağı ile de müşterilerimize destek sunmayı sürdürüyoruz. Yeni mağlar açmaya devam edeceğiz.”