Türkiye'de bu yıl 54.5 milyar metreküp doğalgaz tüketilecek

23 Ocak 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2018 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 54 milyar 523 milyon 999 bin 692 metreküp (580 milyar 135 milyon 356 bin 720 kilovatsaat) doğalgaz tüketeceği öngörüldü.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yine Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğine göre ise enerji nakil hattı direkleri, karayolu veya demiryolu istimlak ve/veya mülkiyet sınırının dışında yer alacak.

Kaynak: AA