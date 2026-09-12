Türkiye’de çalışma hayatı değişiyor: Yeni nesil modeller geliyor, 711 bin kişilik istihdam hedefi

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Teknolojideki hızlı değişim ve yapay zekanın iş hayatına girmesi, Türkiye’nin önümüzdeki üç yıllık çalışma hayatı politikalarına da yansıyacak.

Yeni Orta Vadeli Program’da iş gücünün değişen ihtiyaçlara uyum sağlamasından mesleki eğitime, stratejik sektörlerde nitelikli çalışan yetiştirilmesinden mezunların iş hayatındaki performanslarının takip edilmesine kadar bir dizi adım yer aldı.

Yeni nesil çalışma modelleri devreye alınacak

OVP’ye göre dönüşen iş gücü piyasasının dinamikleri doğrultusunda yeni nesil çalışma modelleri hayata geçirilecek.

Bu modeller oluşturulurken sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzlukları dikkate alınacak. Güvenceli esnekliğin artırılması ve atıl iş gücünün azaltılması amacıyla bütüncül politikalar uygulanacak.

Enflasyonu düşürmeye yönelik makroekonomik politika çerçevesiyle uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla istihdam ve iş gücünün yeniden ivmelenmesi hedefleniyor.

Her yıl ortalama 711 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor

Programdaki dikkat çekici hedeflerden biri istihdam ve işsizlik rakamları oldu.

Tek haneli seviyelere gerileyen işsizlik oranındaki iyileşmenin OVP döneminde devam etmesi öngörülüyor.

İş gücüne katılım oranındaki yükselişle birlikte istihdamın 2027-2029 döneminde yıllık ortalama 711 bin kişi artması bekleniyor.

İşsizlik oranının ise kademeli olarak düşerek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yapay zeka ve savunma sanayisinde lisansüstü eğitim desteği

Yeni dönemde nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulan stratejik sektörlere özel eğitim desteği de verilecek.

Savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi alanlarda iş gücü yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim desteklenecek.

Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ile mesleki eğitim imkanlarının da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Mesleki eğitim müfredatı özel sektörle güncellenecek

OVP’de mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasıyla bağının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

İhtiyaç duyulan meslek ve yetkinliklerde nitelikli insan kaynağı arzı artırılacak, beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik veri ve yeterlilik altyapısı geliştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatı ise özel sektörle işbirliği içinde güncellenecek. Staj ve iş başı eğitim programlarının yaygınlaştırılması için yönetim ve finansman alanlarında özel sektörün katılımı artırılacak.

Üniversite kontenjanları iş gücü ihtiyacına göre şekillendirilecek

Yükseköğretimde de iş gücü piyasasının ihtiyaçları daha fazla dikkate alınacak.

Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının, kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu iş gücüyle uyumunun güçlendirilmesi planlanıyor.

Mezun Takip Sistemi kurulacak

Programın bir diğer önemli adımı mezunların çalışma hayatındaki durumlarının izlenmesi olacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğretim mezunları için Mezun Takip Sistemi oluşturulacak. Mezunların iş gücü piyasasındaki performansları analiz edilecek ve kariyer destek mekanizması geliştirilecek.

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nın ulusal ve uluslararası sistemlerle uyumunun da güçlendirilmesi öngörülüyor.

Yurt dışındaki nitelikli araştırmacılar için çalışma imkanları çeşitlendirilecek

OVP kapsamında yurt dışında üst düzey bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüten nitelikli araştırmacılar da hedefleniyor.

Bu araştırmacıların Türkiye’deki çalışma imkanları ve ortamları çeşitlendirilerek işbirliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Yeni Orta Vadeli Program’daki adımlar, 2027-2029 döneminde çalışma hayatındaki dönüşümün yalnızca yeni çalışma modelleriyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Eğitim programları, üniversite kontenjanları, stratejik sektörlerde nitelikli iş gücü ve mezunların istihdam performansının takibi de yeni dönemin temel başlıkları arasında yer alacak.