Türkiye'de de satılıyor! Asbest şüphesiyle geri çağrıldı

Crayola ürünleri hakkında ABD ve İngiltere’de gündem olan geri çağırma kararı, çocuk sağlığına ilişkin endişeleri yeniden artırdı. Yetkililer, bazı craft ve hobi ürünlerinde insan sağlığı için ciddi risk oluşturabilen asbest izlerine rastlanmış olabileceğini açıkladı.

Yetkililerin açıklamasına göre geri çağırılan Crayola Touchy Feely Craft Box ve Crayola Discovery Craft Box ürünlerinde kullanılan bazı kum ve toz bazlı materyallerde asbest kontaminasyonu riski bulunuyor. Asbest, uzun süre maruz kalındığında ciddi akciğer hastalıklarına ve kansere yol açabilen tehlikeli bir madde olarak biliniyor.

“Hemen kullanmayı bırakın”

Uzmanlar, özellikle çocukların bu tür maddelere karşı daha hassas olduğuna dikkat çekiyor.

Geri çağırma kapsamında tüketicilere ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, ürünlerin güvenli şekilde poşetlenmesini ve çocuklardan uzak tutulmasını önerdi. Kullanılmış materyallerin temizlenmesi sırasında maske ve eldiven kullanılması gerektiği de belirtiliyor.