Türkiye'de kaç işçi sendikalı? Temmuz verileri açıklandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz ayı istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'deki 17 milyon 630 bin 475 işçiden sadece 2 milyon 432 bin 789'unun sendika üyeliği bulunuyor.

En fazla sendikalı ticarette

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı alan, 4 milyon 508 bin 122 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu.

Bunu 1 milyon 962 bin 44 işçiyle "metal" ve 1 milyon 930 bin 577 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Hizmet-İş, sahip olduğu 286 bin 94 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı.

Hizmet-İş'i 264 bin 726 üyeyle Türk Metal Sendikası, 217 bin 776 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.