Türkiye son yirmi yıllık makroekonomik planlama çerçevesinde bölgesel sağlık turizmi operasyonlarını hızla büyütüyor. Devlet destekleri ve özel sektör yatırımları ülkeyi Ortadoğu ve Avrupa bölgeleri için kritik bir merkez haline getiriyor. Klinikleri ziyaret eden yüz binlerce yabancı hasta bölgesel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Sağlık turizmi yatırımları ülke genelinde geniş kapsamlı bir sanayi koluna dönüşüyor. Sektör temsilcileri uluslararası pazar payını artırmayı hedefliyor.

İstanbul yabancı hastaların yoğunlaştığı şehirlerin başında geliyor. Şişli, Nişantaşı ve Bakırköy ilçelerindeki kliniklerde Rusça, Arapça ve Farsça hasta popülasyonu Türkçe konuşanlarla rekabet ediyor. İstanbul Havalimanı koridorları saç ekimi, rinoplasti, diş hekimliği ve özel tedavileri tanıtan ilanları barındırıyor. Şehirdeki otellerin daimi müşteri portföyünü ağırlıklı olarak tedavi arayışındaki uluslararası misafirler oluşturuyor. Sağlık turizmi gelirleri yerel işletmelerin nakit akışını önemli ölçüde destekliyor.

Klinikler estetik cerrahi ve onkoloji yatırımlarını artırıyor

Yerel hastaneler saç ekimi, estetik cerrahi, diş hekimliği, kısırlık tedavisi ve tüp bebek alanlarına ciddi sermaye ayırıyor. Bariatrik cerrahi, oftalmoloji, LASIK, kalp cerrahisi, kanser tedavisi, ortopedi ve rehabilitasyon departmanları da büyük yatırımlar alıyor. İran vatandaşları komşu ülkelerden gelen sağlık turizmi talebinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Şişli bölgesindeki bir klinikte görevli yetkili İranlı hastaların modern ve hassas tedavi beklentisiyle ülkeye giriş yaptığını belirtiyor. Hastalar doğal görünüm ve operasyon sonrası bakım kalitesine büyük önem atfediyor.

Tahran sınırlarından saç ekimi için İstanbul merkezine gelen kırk yaşlarındaki bir hasta, fiyatların İran piyasasına göre iki kat yüksek olmasına rağmen operasyon kalitesini tercih ettiğini söylüyor. Hasta saç ekimi işleminin dışarıdan fark edilmediğini ve uzmanlık seviyesinin yüksek olduğunu vurguluyor. Sağlık turizmi ajansları yabancı ziyaretçilerin operasyon detaylarına yönelik memnuniyet oranlarının sürekli arttığını raporluyor. Yüksek standartlı ameliyatlar hastaların klinikleri tercih etmesinde ana rolü oynuyor.

Hastalar tedavi sonrası takip süreçlerini yakından izliyor

Diş hekimliği sektörü her yıl binlerce İranlı turisti yerel kliniklere çekiyor. Tebriz şehrinden diş laminası işlemi için İstanbul sınırlarına gelen 47 yaşındaki Reza, maliyetlerin yüksekliğine rağmen kaliteli malzeme kullanımının kendisini cezbettiğini aktarıyor. Reza doktorun tedavi adımlarını detaylıca anlattığını ve operasyon sonrası durum takibi için kendisini defalarca aradığını belirtiyor. İranlı hastalar operasyon sonucundan ziyade doktorların davranış biçimlerini ve takip süreçlerini sağlık turizmi tercihlerinde ilk sıraya koyuyor.

Rinoplasti ameliyatı için İstanbul klinigini seçen 29 yaşındaki Zehra, kardeşinin İran sınırları içindeki kötü deneyimi sonrası rotasını değiştirdiğini ifade ediyor. Zehra, kardeşinin ameliyat sonrası bir aydan fazla tıbbi bant taktığını; kendisinin ise aynı bantı sadece üç gün kullandığını belirtiyor. Hasta daha az şişlik yaşadığını ve iş hayatına erken döndüğünü sözlerine ekliyor. Farsça sosyal medya platformları ülkedeki ameliyatların az komplikasyon içerdiğine dair karşılaştırmaları sıklıkla paylaşıyor.

Maliyet avantajı Avrupalı turistlerin ilgisini canlı tutuyor

Tebriz merkezli Valiasr Uluslararası Hastanesi bünyesinde görev yapan bir cerrah, iyileşme süresinin sadece ülke veya hastane şartlarına bağlı olmadığını vurguluyor. Cerrah cerrahi tekniğin, hastanın fiziksel durumunun ve operasyon sonrası bakımın süreci doğrudan etkilediğini belirtiyor. Uzmanlar hastaların kişisel deneyimlerinin halkın genel algısını şekillendirmede kritik bir işlev gördüğünü savunuyor. Klinikler arası rekabet sağlık turizmi standartlarını her geçen gün yukarı çekiyor.

Maliyet avantajları Avrupa merkezli hastaların rotasını değiştiriyor. Almanya vatandaşı Sara geçici yüz germe, göz kapağı ameliyatı ve yüz dolgusu enjeksiyonları için ülkeyi tercih ettiğini açıklıyor. Sara tüm kozmetik operasyonları Berlin sınırları içinde yaptırması halinde fiyatın iki katına çıkacağını hesaplıyor. Hasta tüm kozmetik işlemlerini toplam 4.000 dolar ile 5.000 dolar arasında değişen bir bütçeyle tamamladığını bildiriyor. Sağlık turizmi sektörü sunduğu fiyat ve performans dengesiyle küresel rekabetteki konumunu güçlendiriyor.