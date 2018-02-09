Türkiye'de kömür santrali için 889,7 milyon dolarlık anlaşma
Shanghai Electric Power'ın içinde bulunduğu konsorsiyum, Türkiye'de kömür santrali projesi için 889,7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.
Shanghai Electric Power içinde bulunduğu konsorsiyumun Türkiye'de kömür santrali projesi için 889,7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, konsorsiyum ayrıca kömür santrali için 519.5 milyon dolar tutarında mühendislik sözleşmesi imzaladı.
Kaynak: Reuters