ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Türkiye'de kömür santrali için 889,7 milyon dolarlık anlaşma

Türkiye'de kömür santrali için 889,7 milyon dolarlık anlaşma

Shanghai Electric Power'ın içinde bulunduğu konsorsiyum, Türkiye'de kömür santrali projesi için 889,7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Türkiye'de kömür santrali için 889,7 milyon dolarlık anlaşma
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Shanghai Electric Power içinde bulunduğu konsorsiyumun Türkiye'de kömür santrali projesi için 889,7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, konsorsiyum ayrıca kömür santrali için 519.5 milyon dolar tutarında mühendislik sözleşmesi imzaladı.

Kaynak: Reuters

Son dakika kömür Türkiye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.