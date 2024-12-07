Türkiye'de kripto para yatırımı yapanların sayısı ortaya çıktı

Dünyada kripto para yatırımcı sayısı hızla artarken, Türkiye de bu yükselişe önemli bir katkı sağlıyor. 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde kripto para yatırımcısı sayısı, geçen yıla göre yüzde 33 artışla 562 milyona ulaştı. Türkiye ise, nüfusuna oranla kripto para yatırımcı sayısında yüzde 19,3 ile dünyada 3. sırada yer alıyor.

Triple-A’nın raporuna göre, 2023 yılında dünya genelinde 420 milyon olan kripto yatırımcısı sayısı, 2024 yılında büyük bir artışla 562 milyona çıktı. Asya kıtası, 326,8 milyon yatırımcı ile bu alanda zirvede bulunurken, Kuzey Amerika 72,2 milyon yatırımcıyla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise Arap Emirlikleri ve Singapur’un ardından yüzde 19,3 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Yaş grubu ve cinsiyet dağılımı

Kripto para yatırımcılarının yaş gruplarına bakıldığında, 25-34 yaş aralığı yüzde 34 ile en büyük grubu oluşturuyor. Bu yaş grubunu, yüzde 31 ile 35-44 yaş arası takip ediyor. Genç yaş gruplarında yatırımcıların sayısı artarken, erkeklerin bu yatırımlarda daha fazla yer aldığı görülüyor. Ayrıca, 18-24 yaş aralığındaki yatırımcıların yüzde 14 ile önemli bir yer tuttuğu tespit edildi. Kadın yatırımcı oranı ise dünya genelinde yüzde 39 seviyelerinde.

Türkiye'de Bitcoin ve Ethereum tercihi

Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının tercihlerine bakıldığında, Bitcoin’in başı çektiği görülüyor. Türkiye merkezli kripto para borsası Paribu’nun verilerine göre, kripto işlemi yapan kişilerin yüzde 70’i Bitcoin ile işlem yapıyor. Bitcoin’in ardından, Türkiye’de en çok tercih edilen kripto para ise Ethereum oldu ve yatırımcıların yüzde 29'u Ethereum ile işlem yapıyor. Bitcoin’in yatırım amaçlı kullanıldığı görülürken, Ethereum ile işlem yapanların büyük bir kısmı kısa vadeli alım satım işlemleri yapmayı tercih ediyor.

Türkiye’de kripto para yatırımlarına son 6 ayda katılanların sayısının da dikkat çekici bir şekilde arttığı ifade ediliyor. Ayrıca, kripto paralarla işlem yapan kişilerin üçte biri, hesaplarını günde en az bir kez kontrol ediyor. Kısa vadeli alım satım işlemlerinin yaygın olduğu Türkiye’de, kripto paralar genç yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.