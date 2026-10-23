Türkiye'den 100 milyar dolarlık teknoloji hedefi: Bakan Kacır ayrıntıları açıkladı

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Dijital Çalışma Grubu ile Endeavor Türkiye iş birliğinde düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi 2026'da, Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemi, küresel yatırım fırsatları ve ileri teknoloji alanındaki hedefleri ele alındı.

Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılına kadar Türkiye'de 100 bin girişim kurulmasını ve Turcorn şirketlerinin toplam değerlemesinin 100 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirterek, yapay zekâ yatırımları, girişim sermayesi destekleri ve teknoloji altyapısına yönelik çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin teknoloji, girişimcilik ve yatırım alanlarında küresel bir merkez olması için çalıştıklarını belirten Kacır, "Türkiye'nin yıllık AR-GE harcamaları son 20 yılda 1,2 milyar dolardan yaklaşık 20 milyar dolara yükseldi, milli gelirde AR-GE'nin payı yüzde 0,5'ten yüzde 1,46'ya çıktı'' dedi.

Yapay zekâ, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve kuantum teknolojilerindeki gelişmelerin küresel rekabeti yeniden şekillendirdiğini ifade eden Kacır, "Bu gelişmeler, küresel değer zincirlerini yeniden şekillendiriyor, tamamen yeni pazarlar oluşturuyor ve geleneksel rekabet üstünlüğü kaynaklarını sorgulatıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin teknoloji altyapısına ilişkin bilgi veren Kacır, "Bugün 115 teknoparkımızda faaliyet gösteren 13 binden fazla teknoloji şirketi, yenilikçi fikirleri ürünlere ve teknolojilere dönüştürüyor. Bin 700'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizde binlerce araştırmacı ve mühendis, Türk sanayisinin inovasyon kapasitesini geliştiriyor. Dünyanın en büyük 11'inci savunma çözümleri ihracatçısı konumundayız" ifadelerini kullandı.

"Toplam değerlemeyi 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine ve gençlerin teknoloji alanında desteklenmesine yönelik hedeflere değinerek, "2030 yılına kadar Türkiye'de 100 bin girişimin kurulmasını sağlamayı ve Turcorn'larımızın toplam değerlemesini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Millî ve tamamen elektrikli otomobilimiz Togg, bu vizyonun somut bir örneğini oluşturuyor. Bugüne kadar 120 binden fazla Togg aracı yollara çıktı" dedi.

Gençlerin yenilikçi fikirlerini teknolojiye dönüştürmelerine yönelik çalışmalara dikkat çeken Kacır, "BiGG Programımız, tohum öncesi ve tohum aşamasındaki teknoloji girişimlerine yönelik Türkiye'nin en büyük kamu destek mekanizması olarak faaliyet gösteriyor. Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700 teknoloji girişiminin kurulması desteklenerek girişimcilerin yenilikçi fikirlerini uygulanabilir iş modellerine dönüştürmelerine yardımcı olundu" diye konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerine değinerek, "Türkiye'nin yatırım ve girişimcilik ekosistemini iyileştirme taahhüdümüz burada bitmeyecektir. Bu öncü teknolojiler arasında yapay zeka en yüksek önceliklerimizden biridir. Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinin geliştirildiği ve küresel pazarlara ihraç edildiği bir ülke olmasını istiyoruz" dedi.

"Yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği ayrıldı"

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 16 öncelikli eylem içerdiğini belirten Kacır, iki yıl içinde 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin uygulama profesyoneli yetiştirmeyi, 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi. Veri merkezi yatırımlarına da değinen Kacır, 2030'a kadar kurulu kapasiteyi en az 1 gigavata çıkarmak için minimum 10 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirilmesinin amaçlandığını, HIT-30 kapsamında veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına 3 milyar dolarlık kamu desteği ayrıldığını kaydetti.

Türkiye'nin stratejik konumu, ekonomik büyümesi, geniş iç pazarı ve nitelikli insan kaynağıyla küresel yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, "Türkiye ekonomisi son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5'in üzerinde büyüdü. Ülkemizde 86 milyonu aşan nüfusun yanı sıra yaklaşık 23 milyon ilk, orta ve yükseköğretim öğrencisi bulunuyor" dedi.

Enerji altyapısındaki yatırımlara da değinen Kacır, geçen yıl elektrik üretim kapasitesine yaklaşık 8 gigavat eklendi. Gelecek 10 yılda her yıl 8 ila 10 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi eklemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.