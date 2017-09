'Türkiye'den domates ithalatı, Rusya'nın et ihracatına bağlı'

25 Eylül 2017

Ali Ekber YILDIRIM

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’nin domates ihracatına izin verilmesi kararının karkas et ithalatı şartına bağlandığını resmen açıkladı.

Gazeteniz DÜNYA’nın 20 Eylül Çarşamba günü manşetten verdiği; “Domatesin yolunu, et ithalatı açtı” başlıklı manşet haberi Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç tarafından doğrulandı.

Rus Haber Ajansı Sputnik’in haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den domates sevkiyatına izin verilmesine yönelik bir kararın yalnızca Türkiye’ye Rusya’dan et sevkiyatına izin verilmesi halinde alınabileceğini söyledi.Gazetecilere konuşan Dvorkoviç “Domates sevkiyatına izin verilmesine yönelik bir karar yalnızca, altını çiziyorum, Türkiye pazarının bizim et ürünlerimize açılması süreci ile bağlantılı olarak alınabilir” dedi.

Ortak mutabakata varıldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, konuyla ilgili ortak mutabakata varıldığını ise şu sözlerle anlattı: “Türk meslektaşlarımızla görüşmeler gerçekleştirdik, genel anlamda ortak bir mutabakat var. Bu konuyu resmi olarak başbakan ve devlet başkanına sunacağız. Onay verirlerse böyle bir karar alacağız.”

Bakanlık açıklama yapmıştı

Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatının karkas et ithalatı şartına bağlandığını ilk olarak DÜNYA Gazetesi 20 Eylül 2017 günü manşetten “Domatesin yolunu, et ithalatı açtı” başlıklı haberle duyurdu. Haberin yayınlanmasından sonra Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı basın açıklaması yaparak domatese izin için et ithalatı şartı olmadığını iddia etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç ise DÜNYA’nın haberini doğrulayarak domatese izin verilmesinin et ithalatına izin verilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Karar Antalya’da alındı

Domates ihracatına izin verilmesi için Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan et ithalatı yapmasını şart koşan karar Antalya’da 13-14 Eylül 2017’de yapılan Türkiye- Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı’nda alındı. Toplantıda varılan mutabakata göre, Türkiye, Rusya’dan et ve et ürünleri ithal edecek, Rusya’da Türkiye’den domates ithalatına izin verecek.

