Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ekimde 30,4 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 381 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 857 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 21,2, LNG ithalatı yüzde 47,5 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı da ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 azalarak yaklaşık 3 milyar 238 milyon metreküp oldu.

Ekimde en fazla doğal gaz ithalatı 948 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 760 milyon metreküple Azerbaycan ve 671 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 49,1, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 0,1 azaldı, İran'dan ithalat ise yüzde 69,9 arttı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 16,3 azaldı

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 16,3 azalarak 423 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 16,8 düşüşle 320 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 51,2 düşerek 878 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 16,3 azalarak 423 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 artışla 3 milyar 818 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 673 milyon metreküpü (yüzde 96,2) yer altı depolama tesislerinde, 145 milyon metreküpü (yüzde 3,8) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 48,9 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 47,3 azaldı.