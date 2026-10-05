Türkiye'nin kredi notunda beklenti belli oldu

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Ekim ayında yapılması planlanan değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunun "BB-", görünümünün ise "durağan" olarak korunacağı tahmin ediliyor.

Matriks Haber'in 16 analistle düzenlediği ankette, kredi notunun ve görünümün sabit bırakılacağı yönünde tam uzlaşı oluştu.

S&P Global Ratings 2 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayacağı görüşünü kaydetmişti.

S&P Global’den Karen Vartapetov konuya ilişkin açıklamasında, "Fonlarla ilgili gelişme izole kalırsa kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Fon krizinin izole kalması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin sınırlı olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer vermişti.

2026 kredi derecelendirme not takvimi ve yabancı para cinsinden kredi notları

S&P Global 2026 takviminde Türkiye için ikinci planlı tarih 16 Ekim 2026 olarak açıklanmıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch ve Capital Intelligence (CI) söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global, Moody's ve Scope, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor.