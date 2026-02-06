Türkiye'nin notu belediyelere yansıdı! Fitch'ten 9 büyükşehir için not görünümü artışı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dokuz büyükşehir belediyesinin kredi notu görünümlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Mersin ve Muğla büyükşehir belediyelerinin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notu görünümleri 'stabil'den 'pozitif'e yükseltildi. Kuruluş, söz konusu belediyelerin kredi notlarını ise 'BB-' seviyesinde teyit etti.

Türkiye'nin kredi notu etkili oldu

Fitch, yapılan değişikliğin Türkiye'nin ülke kredi notu görünümünün kısa süre önce 'pozitif'e çevrilmesinin ardından geldiğini bildirdi. Açıklamada, ülke notundaki iyileşmenin yerel yönetimlerin kredi profilleri üzerinde anlamlı etki yarattığına dikkat çekildi.

Kuruluş, yerel ve bölgesel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerin normal şartlarda belirli bir takvim çerçevesinde yapıldığını, ancak kredi değerliliğinde kayda değer bir değişim yaşanması halinde planlı inceleme tarihleri beklenmeden güncelleme yapılabildiğini belirtti. Bu kapsamda, takvim dışı bir revizyonun gerekli görüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Ankara, İzmir, Konya ve Manisa için planlı not gözden geçirme tarihinin 5 Haziran 2026; Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Muğla için ise 12 Haziran 2026 olduğu açıklandı.