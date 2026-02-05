Türkiye’den küresel enerji hamlesi: Chevron ile petrol ve gaz arama anlaşması yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ABD’li enerji devi Chevron ile dünya genelinde ortak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kapsayan anlaşmaya imza atıyor. Anlaşma kapsamında taraflar, sismik araştırmalar ve sondaj operasyonlarında birlikte çalışacak.

Türkiye, kısa süre önce Exxon Mobil ile de benzer nitelikte bir anlaşma yapmıştı. Anlaşmanın hangi sahaları kapsayacağına ilişkin teknik detaylar henüz açıklanmazken, İş birliğinin farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz potansiyeli bulunan alanları içermesi bekleniyor. Taraflar, ticari ve operasyonel ayrıntılara ilişkin kamuoyuna henüz kapsamlı bilgilendirme yapmadı.

Bakan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Chevron ile mutabakat zaptı imzaladığın duyurarak, "İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı" dedi.

Bakan Bayraktar’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gabar ve Karadeniz’deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO’yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız."

Karadeniz ve farklı ülkelerde aramalar devam ediyor

TPAO, hâlihazırda Karadeniz’in yanı sıra Irak, Rusya ve Somali’de arama ve üretim faaliyetleri yürütüyor. Kurum, geçmiş dönemde Chevron’un İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki sahalarında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında da görev almıştı.

Türkiye, son yıllarda yerli üretimi artırmak ve enerji ithalatına bağımlılığı azaltmak amacıyla TPAO’nun uluslararası operasyonlarını hızla genişletiyor. Bu doğrultuda sondaj ve sismik araştırma gemisi filosu büyütüldü.

Türkiye’nin envanterinde bugün altı sondaj gemisi ve iki sismik araştırma gemisi bulunuyor. Karadeniz’de görev yapan dört sondaj gemisi ise 2020 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiği sahada faaliyetlerini sürdürüyor.