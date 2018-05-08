'Türkiye'nin otomobili'nde detaylar belli oluyor

08 Mayıs 2018

HANDAN SEMA CEYLAN

Kamuoyunda yerli otomobil olarak bilinen otomobil üretim projesinde gözler 11 Mayıs tarihine çevrildi.

Bundan böyle Türkiye’nin Otomobili’ olarak anılacak proje için 11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek.

Törende Türkiye’nin Otomobili’nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO’su açıklanacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Türkiye’nin Otomobili’ni üretecek beş babayiğit; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel), Ortak Girişim Grubu da törende önümüzdeki dönem hedeflerini belirtecekler.

Aynı gün TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdir Töreni de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek.

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