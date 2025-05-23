Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan’da yüzde 8 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı Nisan ayı ve ilk çeyreğine ilişkin yabancı ziyaretçi verilerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre, Nisan ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artışla 3 milyon 900 bine ulaştı.

Ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı ilk beş şehir arasında İstanbul, yüzde 40,59'luk oran ve 1 milyon 583 bin 204 kişiyle ilk sırada yer aldı. Antalya 1 milyon 124 bin 753 kişiyle ikinci sırada bulunurken, onu 370 bin 867 ziyaretçiyle Edirne, 189 bin 213 kişiyle Muğla ve 122 bin 240 kişiyle İzmir izledi.

Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye’ye gelen toplam yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 azalarak 10 milyon 590 bin 9 oldu. Bu dönemde de İstanbul, yüzde 50,39’luk oranla en çok giriş yapılan şehir oldu. Antalya 1,8 milyon kişiyle ikinci, Edirne 1,1 milyon kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Artvin ve İzmir de en çok giriş yapılan iller arasında yer aldı.

Nisan ayında da lider Almanya

Yılın nisan ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artarak 3 milyon 900 bin 546’ya yükseldi. Nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya oldu. Türkiye’ye gelen Alman ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,32 artışla 571 bin 42 olarak kayıtlara geçti.

Rusya Federasyonu 375 bin 820 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken, İngiltere yüzde 13,27’lik artışla 373 bin 922 ziyaretçiyle üçüncü sıraya yerleşti. Bulgaristan ve İran ise en çok ziyaretçi gönderen diğer ülkeler arasında sıralandı.