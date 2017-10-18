Türklerin gözü yatırımda Yunanistan'a çevrildi

18 Ekim 2017

Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizle birlikte düşen emlak fiyatları ve 250 bin euronun üzerindeki yatırıma karşılık 5 yıllık oturma izni imkanı sağlayan "Altın Vize" uygulaması, ülkedeki gayrimenkul sektörünü canlandırdı.

Yunanistan Yatırım Ajansı'ndan edinilen verilere göre, son 4 yıl içerisinde toplam 2 bin 14 kişi, "Altın Vize" uygulamasından faydalanarak 5 yıllık oturum izni aldı.

Çinliler 850 kişiyle ilk sırada yer alırken, Ruslar 388 kişiyle ikinci sırada ve Türkler 161 ile üçüncü sırada yer aldı. Türk vatandaşlarını Mısırlı ve Lübnanlılar takip etti.

Uygulama kapsamında, 1 milyar euronun üzerinde ülkeye yatırım yapıldığı belirtiliyor. Verilere göre, en yüksek sayıda oturum izni işlemi bin 550 ile 2016 yılında yapıldı.

"Bir kişi bile buraya gelip yerleşmedi"

Türk yatırımcıların yaklaşık iki senedir Yunanistan'da emlak sektörüne ilgisinin artmaya başladığını dile getiren Emlak danışmanı Kostis Arslanoğlu, Türklerin Yunanistan'da yaşamak amacıyla alım yapmadığını belirterek, "Bizim işlem yaptığımız bir kişi bile buraya gelip yerleşmedi. Çoğu kiralıyor. Geliri oluyor. Aynı şekilde vize konusunda yaşadıkları sıkıntılar varsa, vize konusunu halletmiş oluyorlar. Beş senelik bir oturum izinleri oluyor" dedi.

"Kimsenin kaçtığı yok"

Türk vatandaşlarının Yunanistan'daki emlak piyasasına artan ilgisinin "yatırım" olduğunu ve "kaçma" olmadığını ifade eden Arslanoğlu, "Çünkü fiyat çok uygun. Prim yapması çok muhtemel ve kira geliri de çok güzel. Kimsenin kaçtığı yok. Herkes ekonomik anlamda iyi bir yatırım yapmak istiyor. Bu yüzden Yunanistan'a geliyor. Başka bir motivasyon görmüyorum." diye konuştu.

Arslanoğlu, Türkiye'den tahmini yaklaşık bin kişinin Atina'da ev sahibi olduğu bilgisini paylaşarak, bunun ülke için küçük bir rakam olduğunu ifade etti.

Atina'da gayrimenkul piyasasının avantajlı bir durumda bulunduğuna işaret eden Arslanoğlu, "Yunanistan 2008'den itibaren iktisadi, finansal bir kriz yaşıyor. Atina, başkent olarak krizden en çok etkilenen yer. 2008'de 100 bin euroluk olan bir mülk bugün 50 bin euroda. Atina'da fiyatlar uygun" açıklamasında bulundu.

"Emlak piyasası gelecek vadediyor"

Atina'da emlak danışmanlığı yapan Pia Vafiadou da, son iki yılda yabancı yatırımcı olarak Türk müşterilerinin sayısında önemli bir artış yaşandığına işaret ederek, "Türk yatırımcılar da bu pastadan payını almak istiyor. Bir buçuk yıl önce daire alanlar karlı bir yatırıma imza attı. Şimdiden, kazancını görmeye başladılar." dedi.

Vafiadou ayrıca, Türk vatandaşların ilgisinin sadece Atina'yla sınırlı kalmadığını, Mykonos ve Türkiye'ye yakın Tasos ve Sakız gibi adalarda da emlak yatırımlarında bulunduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA