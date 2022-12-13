Türkmenistan doğal gaz konusunda işbirliğine hazır

Türkmenistan Meclisi milletvekili Kerimguli Geldiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkmenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

“Son 30 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler yüksek bir seviyeye ulaştı. Türkiye'nin desteği, Türkmenistan'ın tarafsızlığının yasal statüsünün uluslararası olarak tanınması sürecinde özellikle önemliydi. Bu temel siyasi destek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkmenistan'ın dış politikasındaki konumunu güçlendirmektedir.”

Türkmen-Türk ticari ve ekonomik ilişkilerinde sürekli gelişme kaydedildiğini söyleyen Geldiyev, şu ifadeleri kullandı:

“Türk şirketleri inşaat, ulaşım ve iletişim, enerji sektörü, tekstil endüstrisi, sağlık, tarım, çevre koruma ve gıda üretim endüstrisindeki yapısal projelerin uygulanmasında yer almaktadır. Ülkelerimiz arasında eğitim, turizm ve kültür alanlarında geleneksel olarak verimli ilişkileri derinleştirmek için tüm fırsatların ve ikili çıkarların olduğu özellikle dikkate değerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) belirttiği gibi ikili dış ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için büyük fırsatlar var.”

Geldiyev, enerji sektörünün iki ülke için önemli işbirliği sahası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Türkmenistan doğal gaz rezervinde dünyada ilk sıralarda yer almakta. Türkiye ise enerji ithal eden ve aynı zamanda Avrupa enerji pazarının kapısı durumunda. Salgın sonrası ekonomik kalkınmanın ülkeler, bölge ve dünya açısından gerçekleştirilmesinde değerlendirilen Türkmen doğal gazının alternatif yollarla dünya pazarına çıkartılması önemlidir. Türkmenistan bu konuda işbirliğine hazırdır.”