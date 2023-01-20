TurkNet'ten zam kararı: GigaFiber abonelik ücretleri değişti
TurkNet internet abonelik fiyatlarına zam yaptı. Fiyat artışının yüzde 65 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
Haber Merkezi
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TürkNet internet abonelik ücretlerine yüzde 65 seviyesinde zam yaptı.
Bugüne kadar TurkNet alt yapısı üzerinden GigaFiber kullanmak isteyen aboneler 139.90 TL ödüyordu. Türk Telekom alt yapısı üzerinden alınan hizmetlerde ise fiyat 169.90 TL'ye çıkıyordu.
Son zamla birlikte 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL'ye yükseldi. ShiftDelete'in haberine göre; 169.90 TL olan fiyat 249.90 TL'ye çıkmış oldu.
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