TÜRSAB 25. dönem yönetimi mazbatalarını aldı

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB 25. faaliyet dönemi yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Seyahat Acentaları Temsilcisi Mete Vardar, TÜRSAB genel merkez binasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Törene TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, TÜRSAB Onursal Başkanı Talha Çamaş'ın yanı sıra 25. dönem TÜRSAB Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, 24. dönem yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TÜRSAB 25. faaliyet dönemi mazbata töreninde hazır bulunan TÜRSAB 24. dönem yönetim kurulu üyeleri Soner Bacaksız, Hamit Kuk, Tolga Gencer ve Ceren Anadol'a teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, yepyeni bir dönemin başladığını, yapacak çok işlerinin olduğunu belirtti.

TÜRSAB 25. faaliyet döneminde mazbatalarını alarak göreve başlayanlar şöyle:

"Yönetim Kurulu (Asil) Firuz Barbaros Bağlıkaya (Başkan), Davut Günaydın (Başkan Yardımcısı), Hasan Eker (Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Yıldırım Taş (üye), Mehmet Akyıl (üye), Mehmet Hasan Güneysu (üye), Talip Aldemir (üye), Elif Ural (üye), A. Fetullah Aşkın (üye). Yönetim Kurulu (yedek) Rıza Perçin, Özgen Uysal, Engin Ceylan, Esra Başeskioğlu, Oya Ebru Küçükel, Kerem Serkan Çoban, Erol Türk, Gökhan Ataseven, Ali Yaramışlı.

Denetim Kurulu (asil) Hakan Bayındır, Eşref Şentürk, Tülay Salihoğlu. Denetim Kurulu (yedek) Oktay Karadeniz, İbrahim Gül, Özgür Borucu. disiplin Kurulu (asil) Hacı İbrahim Canatan, İbrahim Tanrıverdi, Muharrem Güldemir. Disiplin Kurulu (yedek) Hamdullah Elalmış, Özgür Ildır Öksüz, Yusuf Alfat."