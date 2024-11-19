TÜSEDAD açıkladı: Çiğ süt için tavsiye fiyatı belli oldu

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), soğutulmuş çiğ süt için tavsiye fiyatını litre başına 22,40 TL olarak açıkladı. Eylül ayında 22,00 TL olan fiyat, ekim ayında 40 kuruş artış gösterdi.

TÜSEDAD tarafından yapılan açıklamaya göre, ekim ayı çiğ süt üretim maliyeti 18,67 TL/lt olarak hesaplanırken, bir litre süt için 1,50 TL soğutma bedeli eklendiğinde tavsiye fiyat 22,40 TL’ye ulaşıyor. Sıcak süt için önerilen fiyat ise 20,60 TL olarak belirtildi.

Açıklamada, çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde sürdürülebilirlik ve kârlılık vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kırsalda üretim yapan çiftçilerimizin kârlı bir üretim döngüsü içinde olması, ülkemizin sürdürülebilir gıda tedariki açısından stratejik önemdedir. Ayrıca, halkımızın gıdaya erişim gücüyle dengeli fiyatlar sağlanması, kırsaldan kente göçün engellenmesi ve kırsal işgücünün sürdürülebilirliği temel hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Personel maaşlarının brüt asgari ücrete endekslenerek hesaplandığını ifade eden TÜSEDAD, yem ve diğer giderlerin maliyete yansıdığı bir sistemle üretim maliyetlerinin şeffaf bir şekilde belirlendiğini de ekledi.

Dernek, çiğ süt fiyatlarının hem üreticiyi destekleyecek hem de tüketicinin alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmesinin önemini vurgulayarak, aylık bazda maliyet ve tavsiye fiyatlarını güncellediğini duyurdu.