TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: 'Türkiye, ticaret savaşlarından avantajlı çıkan ülkelerden biri olabilir'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Maliye Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE) Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Turan, ABD'nin uygulamaya başlatığı gümrük vergilerinin küresel ekonomi için ciddi risklerden biri olduğuna vurgu yaptı. Orhan Turan, Türkiye'nin doğru adımlar atması durumunda ise ticaret savaşlarından avantajlı çıkabileceğini söyledi.

Küresel ekonomide rekabeti belirleyen unsurların yapay zeka önderliğinde şekillendiğini de kaydeden Orhan Turan, Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde dijitalleşmede verimliliği artırması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu ifade eden Turan, dış ticarete dair doğru politikalar inşa edilerek ve doğru alanlara yatırım yapılarak küresel ticaretten alınan payın yükseltilebileceğini de söyledi.

"Rekabetin çerçevesi yeniden belirleniyor"

Turan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* Küresel ekonomide büyük belirsizliklerin ve değişimlerin olduğu bir süreçten geçiyoruz. Küreselleşmenin şekli değişiyor, ülkeler korumacılık önlemleriyle içlerine kapanıyor, gümrük vergilerinin artışıyla uluslararası ticaret yavaşlıyor, jeopolitik riskler ise günden güne artıyor.

* Neredeyse 100 yıl önce uluslararası iş birliğini güçlendirmek için kurumlar kurulmasına öncülük eden ülkeler bugün aynı kurumların etkisizleşmesine neden oluyor.

* Hızla değişen dünyanın yarattığı belirsizlikler hem şirketlerin hem de ülkelerin gelecek öngörüsünde bulunmasını ve karar almasını zorlaştırıyor.

* Öte yandan teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişirken; uzunca bir süredir kabul ettiğimiz iş modelleri de değişime uğruyor.

* En büyük ekonomik ortağımız olan Avrupa Birliği son yıllarda giderek daha önemli hale gelen teknolojik devrimin ana aktörlerinden biri olamadı.

* Draghi raporunda da gördüğümüz gibi rekabet güçlerini geri kazabilmek, ABD ve Çin'le tekrar yarışabilmek için verimliliklerini artırmanın yollarını arıyorlar. Büyüme modellerini değiştirmeye çalışıyorlar.

* Küresel ekonomide rekabetin çerçevesi yeniden belirleniyor. Bütün bu gelişmeler bundan sonrasında daha sağlam ve daha rekabetçi bir ekonomi yaratmanın önemini de artırıyor. Dolayısıyla küresel bazda rekabet koşullarını doğru teşhis etmek, geçmişe kıyasla bugün çok daha önemli hale gelmiş durumda.

"Türkiye doğru adımları atarak..."

* ABD yönetiminin uygulamaya başladığı gümrük vergileri önümüzdeki birkaç yıl küresel ekonomi için en ciddi risklerden biri olarak ön plana çıkıyor.

* Öte yandan coğrafi konumu, altyapı yatırımları ve sofistike özel sektörüyle Türkiye doğru adımları atarak AB gibi ortaklarıyla ekonomik entegrasyonunu derinleştirebilir ve küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirebilirse olası ticaret savaşlarından avantajlı çıkan ülkelerden biri olabiliriz.

* Küresel ekonomide rekabeti belirleyen unsurlar yapay zeka önderliğinde şekilleniyor. Giderel gelişen yapay zeka ve bağlantılı teknolojiden üretime entegre edilmesi ve verimliliğin artırılması için ciddi bir yarış söz konusu.

* Biz de önümüzdeki dönemde dijitalleşmeye, otomasyona, insan kaynağına, eğitime, marka yatırım yaparak verimliliğimizi artırmalıyız.

* Aynı zamanda sektörlerimizin mali yapısını doğru analiz ederek, nasıl rekabetçilik avantajı kazanabileceğimize de kafa yormalıyız.

"Ekonomimizin potansiyeli çok daha yüksek"

* Ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay 2024 itibarıyla yüzde 1,08 düzeyine geldi. Ekonomimizin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde dış ticaretimize dair doğru politikalar inşa ederek ve doğru alanlara yatırımla küresel ticaretten aldığımız payı yükseltebiliriz.

* Bunun için de salt ihracatımızı ya da yurt içindeki maliyet süreçlerini tartışmamız yeterli olamıyor. Önemli pazarlarımızda rakiplerimiz nasıl avantajlı konuma geçiyor, onların maliyet süreçleri nasıl şekilleniyortüm bunları doğru analiz etmemiz gerekiyor.

* Buradan hareketle bugün tanıtacağımız endeksle Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücüne dair kapsamlı ve detaylı bir veri seti üzerine çalışıldı. Ülkemizin imalat sanayi sektörlerinin ana ihracat pazarlarında rakip ülkelerimizle karşılaştırmalı olarak dört üretim maliyeti incelendi. Böylece zaman içinde maliyet bazlı rekabet dinamiklerimizin rakiplerimiz karşısında nasıl değiştiğini detaylı analiz edildi.

* Endeksi önümüzdeki dönemde de her çeyrekte yayımlamaya devam edeceğiz. Bu önemli çalışma bize Türkiye'nin ihracat pazarlarında rekabet şartlarının ne durumda olduğunu veri temelli ölçme imkanı verecek. Bu çalışmanın maliyet bazlı rekabet gücümüze katkı sağlayacak politika önerileri geliştirmeye yardımcı olacağına da inanıyoruz.