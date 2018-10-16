'TÜSİAD Ekonomi Toplantıları Dizisi' başlıyor

16 Ekim 2018

TÜSİAD güncel ekonomik koşulları ekonomi alanındaki uzmanlar ile değerlendirmek amacıyla “TÜSİAD Ekonomi Toplantıları” başlıklı bir toplantı dizisi düzenleyecek. Bu çerçevede düzenlenecek “Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?” başlıklı ilk toplantı 17 Ekim 2018 tarihinde TÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirecek. Toplantıda mevcut ekonomik görünüm, eğilimler ve senaryolar ele alınacak.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak toplantıda ekonomik görünüm konulu bir konuşma yapacak. Sunumun ardından TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu moderatörlüğünde “Eğilimler ve Senaryolar” başlıklı bir panel düzenlenecek. Panele Ekonomist Atilla Yeşilada, TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak konuşmacı olarak katılacak.

Toplantı dizisi çerçevesinde önümüzdeki günlerde enflasyonla mücadele, işsizlik ve büyüme temalı toplantılar düzenlenecek.