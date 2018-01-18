TÜSİAD Genel Kurulu'nda OHAL vurgusu

18 Ocak 2018

Yeni adıyla Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurul toplantısına olağanüstü halin kaldırılması talebi dikkat çekti. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, yaptıkları konuşmalarda OHAL'in kaldırılması taleplerini dile getirdi.

TÜSİAD'ın 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Intercontinental Oteli’nde düzenlendi.

Toplantının açılışında 1971-1979 yılları arasında TÜSİAD’ın ilk başkanlık görevini üstlenen merhum Feyyaz Berker için bir anma töreni gerçekleştirildi.

"Son kez uzatılmış olmasını temenni ediyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı. OHAL'in yabancıların yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini söyleyen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "OHAL'in son kez uzatılmış olmasını temenni ediyoruz" dedi. Özilhan ayrıca, "Üretmeden tüketiyoruz, tüketmek için borçlanıyoruz" eleştirisini yaptı.

Bilecik: OHAL son bulmalı

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik yaptığı konuşmada, "Acilen demokrasi ortamına dönmemiz en doğrusudur. Bu nedenle atılması gereken ilk adım OHAL'in son bulmasıdır" dedi.

Konuşmasında "Demokrasiyi bozdurup bozdurup kullanamazsınız" ifadesini kullanan Bilecik, Fransa'nın Türkiye'nin AB ile üyelik süreci ile ilgili "üyelik yerine başka bir yol bulunması" açıklamasını eleştirerek, "Brexit örneği AB dışı kalmanın maliyeti hakkında herkese fikir verdi" dedi.

"AB üyeliğini engellemek isteyenlere koz verdik"

Bilecik konuşmasını şöyle sürdürdü: "Anayasa Mahkemesinin tutuklu gazetecilerinin tutukluluk hallerinin kalkması gerektiği yönündeki kararına alt mahkemenin uymaması, Türkiye'nin AB üyeliğini demokrasinin yetersizliği için engellemek isteyenlerin eline koz verdiğimizden şüphe yok. Hukuk devletin toplumsal düzenidir. Adelet olmadan düzen olmaz. Demokrasi su ise bunun testisi mutlaka adalettir. Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri elde etmesi için yakın tarihin hepimizi sarsan bu travmalardan kurtulması gerek"

Genel Kurul gündeminin ardından, toplantının kapanışında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti katılımcılara seslenecek.

TÜSİAD'ın adı değişti