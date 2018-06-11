TÜSİAD heyeti, Başbakan Yıldırım'ı ziyaret etti

11 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyeti kabulü sona erdi.

Dolmabahçe Ofis'teki kabul, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmede Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin başta ekonomi politikaları olmak üzere programları konusunda bilgi vererek TÜSİAD üyeleri ile birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik: Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor

Bilecik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Devletimizin, kamu kurumlarımızın, siyasi partilerimizin liderleriyle istişare, TÜSİAD'da neredeyse yarım asra yaklaşan ve çok kıymetli bulduğumuz bir gelenek. Bugünde Başbakan sayın Binali Yıldırım ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk" dedi.

Erol Bilecik, "Toplumsal ve siyasal olayların, ekonomiyi doğrudan veya dolaylı yoldan etkilediğini hepimiz biliyoruz. Her zaman söylüyoruz. Siyasal istikrar ve güven ortamıyla, ekonomik istikrar “at başı” gider. İyi siyaset, güçlü ekonomi, güçlü ekonomi de güçlü ülke demektir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz son derece zorlu bir süreçten geçiyor. Bu durumdan en hızlı ve en çok etkilenen alan, şüphesiz ülkemizin ekonomisidir" şeklinde konuşan Bilecik şunları söyledi: "Bu ortamda, hep birlikte mevcut durumu daha iyi anlamak ve bu gidişata yön verebilmek için her zamankinden daha fazla istişareye ihtiyacımız var. Ülkemizin geçtiği bu önemli süreçte siyasi liderlerimizin ve toplumumuzun kanaat önderlerinin diyalog kanallarını açık, hoşgörü dilini hakim kılmasını çok önemli görüyoruz. Son yıllarda maalesef kutuplaşmayla anılan bir toplum olduk. Nesiller boyunca beslendiğimiz köklü hoşgörü mirasımızla bu algıyı kıracağımıza, sorunlarını diyalog ve istişare içerisinde çözen ve ayrışmayan bir toplumsal iklime sahip olacağımıza inanıyorum"

Bilecik, "Hepimizin ortak ideali şüphesiz geleceğe güvenle bakan, hedeflerine doğru emin adımlarla istikrarlı bir şekilde ilerleyen ve büyüyen bir Türkiye'dir” diye konuştu.