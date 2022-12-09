TÜSİAD SD2’de şirket eşleşmeleri açıklandı

TÜSİAD'ın açıklamasına göre, TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı, 6. döneminde de teknolojik arayışı olan şirketler ile teknoloji üreten KOBİleri ve ekosistemin aktörlerini buluşturdu.

TÜSİAD SD2'nin 6. çağrı döneminde 11 dijital dönüşüm çağrısına teknoloji şirketlerinden 126 başvuru alındı. STEP kapsamında kullanıcı ve tedarikçiler arasında 700'e yakın görüşme yapılarak şirket eşleşmeleri belirlendi.

Programda ayrıca, her dönem olduğu gibi dijital dönüşüm alanında deneyim paylaşımı amacıyla şirketlere yönelik önemli konu başlıkları ele alındı. 26 konuşmacının görüş ve önerilerini paylaştığı STEP oturumları, "Dijital Dönüşümde Hukuki Yaklaşım", "Teknoloji Kullanıcısı ve Tedarikçisinin Karşılıklı Beklentisi", "Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Olgunluk Ölçümlemesi", "TÜSİAD SD2'de Yeni Yaklaşım", "Hızlanan Dönüşüm ve Yeteneğe Erişim", "Veri Odaklı Dönüşüm ile Hızlanın", "Teknoloji Şirketleri için Globale Çıkış", "Yapay Zekanın Kullanımı ve Geleceği", "Sanayi Girişimciliğine Yatırım" başlıklarında gerçekleştirildi.

Teknoloji kullanıcı şirketler ile teknoloji tedarikçileri, "Brisa & Signalton, Çelmak & İletişim Yazılım, Dokay & Cloudpeer, eBebek & Wawlabs, Gdz Elektrik & Meg Elektrik, Otokoç Otomotiv & Semtrio Tat Gıda & Endors, Tat Gıda & Endors, Teksan & Datafors, Temsa & Obase ve Hamurlabs ile Türk Traktör & Ithinka" şeklinde eşleşti.

- "TÜSİAD SD2 etki alanını çok daha genişletiyor"

Etkinliğin açılış konuşmalarını, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Perihan İnci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Çağatay Özdoğru ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren yaptı.

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2022 Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye'nin 132 ülke arasında 37. sırada yer aldığını anımsattı.

Son yıllarda kaydettikleri ilerlemenin önemli bir potansiyelin göstergesi olduğunu ancak gelişime açık alanların bulunduğunu kaydeden Turan, şu açıklamalarda bulundu:

"İnovasyon ekosistemimizin güçlü ve zayıf yönlerinin ele alınacağı ve ihtiyaç duyulan alanlarda stratejik önceliklerin belirleneceği güçlü kamu-özel sektör-akademi iş birliği mekanizmalarının bizi inovasyon liderleri arasına taşıyacağına inanıyoruz. Ülkemiz sanayisinin dijital dönüşümü kapsamında kuşkusuz mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerimiz ekosistemde önemli bir yer tutuyor. TÜSİAD SD2'yi tüm bu konular ekseninde önemli bir somut uygulama aracı olarak konumluyoruz. Arz ve talep buluşmasındaki kopukluğu gidermek amacıyla hayata geçirilen TÜSİAD SD2 geçtiğimiz dönemlerde kazanılan deneyimlerle bugün etki alanını çok daha genişletiyor."