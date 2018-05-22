TÜSİAD YİK Toplantısı 24 Mayıs'ta yapılacak
TÜSİAD YİK toplantısında açılış konuşmalarını Erol Bilecik ve Tuncay Özilhan yapacak.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı, 24 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, 24 Mayıs Perşembe günü Sabancı Center’da yapılacak.
Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yapacak.
Kaynak: AA