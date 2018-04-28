TÜSİAD'dan siyasi partilere çağrı

28 Nisan 2018

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, OHAL'in pratikte piyasaya ve iş dünyasına etkisi olmadığını ancak yurt dışında ve yabancı yatırımcı üzerinde olumsuz algı yarattığını belirtti.

CNN Türk'te konuşan Bilecik, OHAL'in kalkması halinde yatırımların artacağını ifade ederek, seçim sonrası için de siyasilerden bazı isteklerde bulundu.

Bilecik, seçim döneminde siyasetin kutuplaşmadan uzak ve sakin bir dille yapılması gerektiğinin altını çizerek, seçim sonrası yeniden yüz yüze bakılacağı bildirdi.

Kazanan kim olursa olsun yargı, eğitim ve vergiler konusunda reform yapılması gerektiğini de belirten TÜSİAD Başkanı, yeni sistemde iş dünyasından bir temsilcinin hükümette yer alması fikrine de olumlu yaklaştığını söyledi.