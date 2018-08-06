TZOB'dan USK'ye tepki: İnandırıcılığını kaybetti

06 Ağustos 2018

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Üretici için tavsiye niteliğindeki 1,70 liralık çiğ süt fiyatına Merkez Bankasının müdahale ettiğini iddia ederek 1,60 liraya çekmeye çalışan Ulusal Süt Konseyi (USK) inandırıcılığını kaybetmiştir. USK'de belirlenen, üzerinde anlaşılan fiyat açıklanmalı ve herkes o fiyata uymalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hayvancılığın, ağırlıklı olarak sınırlı gelir elde eden küçük işletmelerde yapıldığını, bu işletmelerin yaşamasının sektör açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bu çerçeveden bakıldığında, çiğ süt fiyatlarının sürdürülebilir üretimi desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'de USK'nin çiğ süt tavsiye fiyatını belirlediğini hatırlattı.

Bayraktar, USK'nin 27 Temmuz 2018'de yaptığı toplantı sonrası, soğutulmuş çiğ süt üretici tavsiye fiyatının yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için litre başına 1,70 lira olarak belirlenmesine rağmen, USK yetkililerince "Merkez Bankasının fiyata müdahale ettiği" öne sürülerek üretici fiyatlarının düşürülmeye çalışıldığını savundu.

Bunun üzerine konuyu takibe aldıklarını belirten Bayraktar, "Konseyin yaptığı ilk açıklamada, 'üretici tavsiye fiyatı' ibarelerini kullanması, kamuoyunda tavsiye fiyatın 'net üreticinin eline geçecek fiyat' olarak anlaşılmasına neden olmuştur. Toplantıda yapılan görüşmelerde de bu durum teyit edilmiştir. Üretici, doğal olarak net litre başına 1 lira 70 kuruş alacağı kanısına varmıştır. Daha sonra bunun brüt fiyat olduğunu ima eden açıklamalar kafa karışıklığına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu gelişmeler üzerine Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile görüştüğünü, Merkez Bankası olarak USK kararına bir müdahalelerinin söz konusu olmadığını öğrendiklerini bildirdi. Bayraktar, "Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile görüştüm. 'Ben USK üyesi değilim, süte müdahalemiz olmamıştır.' dedi. Önemli olanın sürdürülebilir üretim olduğunu belirtti. Bu ifadeyle USK inandırıcılığını kaybetmiştir. USK'nin aynı konuda ardı ardına üç defa açıklama yapması bile sürecin iyi yönetilmediğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konseyin bu yapıyla devam edemeyeceğini belirten Bayraktar, USK'nin yapısının değiştirilmesi ve daha etkili bir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üretici için tavsiye niteliğindeki 1,70 liralık çiğ süt fiyatına Merkez Bankasının müdahale ettiğini iddia ederek 1,60 liraya çekmeye çalışan USK inandırıcılığını kaybetmiştir. Ulusal Süt Konseyinde belirlenen, üzerinde anlaşılan fiyat açıklanmalı ve herkes o fiyata uymalıdır."

TZOB olarak toplantı öncesinde uzmanların dile getirdiği 1,5 süt/yem paritesine göre olması gereken fiyatı açıkladıklarını ve üreticinin eline 2 lira 6 kuruş geçmesi gerektiğini belirttiklerini hatırlatan Bayraktar, bu açıklamalarının arkasında olduklarını ifade etti.