UBS'den ,'TCMB'nin bağımsızlığı' yorumu

16 Mayıs 2018

UBS'in global gelişmekte olan piyasalar hisse senedi stratejisi başkanı Geoff Dennis, TCMB'nin bağımsızlığını tehlikeye atan her şeyin satış için bir davet olduğunu söyledi.

Dennis, Barron's için yaptığı değerlendirmede, "Kırılgan 5 olarak adlandırılan gelişmiş ülkelerin tek ortak özellikleri büyük cari işlemler açıkları. Türkiye hariç birçok ülke son yıllarda mali durumlarını iyileştirdiler. Türkiye, en kötü temel göstergelere sahip ve 2013 yılından bu yana iyileştirme yapmalarını tehlikeye atan her şey satış için bir davet" dedi.

Brown Brothers Harriman'ın gelişmekte olan piyasa kurları global başkanı Win Thin ise, "Stres dönemleri zayıf temel göstergeleri olan ülkeleri cezalandırma eğiliminde. Türkiye de yüksek enflasyon ve genişleycak para akışına giderek daha fazla bel bağlamanın sıkıntısını çekiyor" dedi.

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