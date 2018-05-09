JP Morgan: TCMB olağanüstü toplanmak zorunda kalabilir

09 Mayıs 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde piyasada görülen oynaklığa yanıt olarak piyasadaki lira likiditesini kısması ve piyasaya ek döviz likiditesi sağlamasını değerlendiren JP Morgan, "Normal bir ortamda bu kararlar anlamlı bir etki yapabilirdi, ancak fiyat baskılarının artmakta olduğu, TCMB'nin kredibilite kaybı yaşadığı ve siyasi belirsizliğin derinleştiği ortamda bu adımlar etkisiz kalıyor" dedi.

JP Morgan, "Ne bu adım ne de etkisiz kalması bir sürpriz" değil ifadelerini kullandı.

TCMB'nin 7 Haziran toplantısında politika faizini 100 baz puan artıracağını tahmin etmeye devam ettiklerini ifade eden JP Morgan, ancak kurda zayıflamanın devam etmesi halinde TCMB'nin olağanüstü bir toplantı yapmak ve piyasaların sakinleşmesini tesis etmek için daha büyük bir faiz artırımı yapmak zorunda kalabileceğini vurguladı.