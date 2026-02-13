Ücretli çalışan sayısı 15,7 milyonu aştı: Yıllık yüzde 1,2 arttı
TÜİK verilerine göre Aralık 2025’te ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 15,7 milyonu aştı. İstihdamdaki yükseliş inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinden gelirken, sanayideki gerileme yaşandı.
Bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi olan toplam ücretli çalışan sayısında yaklaşık 180 bin kişilik artış kaydedildi.
Sanayi geriledi, inşaat ve hizmetler yükseldi
Alt sektörler incelendiğinde tablo farklılık gösterdi. Aralık 2025’te yıllık bazda, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 3,6 azaldı. İnşaat sektöründe yüzde 7,0 artış görülürken ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,6 artış kaydedildi.
Aylık artış sınırlı kaldı
Toplam ücretli çalışan sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.
Aylık değişim alt sektörlerde şu şekilde gerçekleşti:
- Sanayi: yüzde 0,1 azalış
- İnşaat: yüzde 0,6 artış
- Ticaret-hizmet: yüzde 0,2 artış