Üçü de üniversiteyi yarıda bıraktı: Warren Buffett’ın çocuklarından istediği tek şey...

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Berkshire Hathaway ile yatırım dünyasının en önemli isimleri arasına giren Warren Buffett, çocuklarının eğitim ve kariyer tercihlerine müdahale etmek yerine kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine imkan tanıyan bir yaklaşım benimsedi.

Buffett’ın üç çocuğu Susie, Howard ve Peter üniversite eğitimi almalarına rağmen mezun olmadı. Diploma almaya en fazla yaklaşan isim Susie Buffett oldu. Eğitimini tamamlamasına yalnızca üç kredi kalmasına rağmen üniversiteye devam etmedi.

Buffett ise çocuklarının üniversiteyi tamamlamamasını bir sorun olarak görmedi. Ünlü yatırımcı bu durumu bir dönem, “Çocuklarımın kredilerini bir araya getirirseniz bir diploma eder” sözleriyle esprili bir şekilde anlatmıştı.

Çocukları farklı alanlara yöneldi

Buffett, çocuklarına belirli bir kariyer dayatmak yerine yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda kendi yollarını bulmaları için alan tanıdı.

Kızı Susie Buffett ağırlıklı olarak eğitim ve hayırseverlik alanlarında çalışırken, Howard Buffett tarım, gıda güvenliği, doğa koruma ve insani yardım çalışmalarına yöneldi. Peter Buffett ise müzik dünyasını tercih ederek Emmy ödüllü besteci ve müzisyen oldu.

Buffett’ın yaklaşımında üniversite eğitiminin gereksiz olduğu düşüncesi bulunmuyor. Milyarder yatırımcının üzerinde durduğu nokta, diplomanın başarılı bir kariyer oluşturmanın tek yolu olmadığı ve kişinin kendisine uygun işi bulmasının önem taşıdığı görüşüne dayanıyor.

Miras konusunda da benzer bir yol izledi

Buffett'ın çocuklarının bağımsızlığına ilişkin yaklaşımı yalnızca eğitim ve kariyer tercihleriyle sınırlı kalmadı. Milyarder yatırımcı, oluşturduğu dev servetin tamamını çocuklarına bırakmayı düşünmediğini de yıllardır dile getiriyor.

Buffett, miras konusundaki yaklaşımını çocuklarına “her şeyi yapabilecekleri kadar, ancak hiçbir şey yapmayacakları kadar fazla olmayan” bir miktar bırakmak istediği sözleriyle açıklamıştı.

Ünlü yatırımcıya göre para, çocuklara yeni seçenekler sunmalı ancak çalışma ve kendi başarılarını oluşturma motivasyonlarını ortadan kaldırmamalı.

Servetinin yüzde 99'undan fazlasını bağışlayacak

100 milyar doların üzerinde servete sahip olan Buffett, varlığının yüzde 99’undan fazlasını hayır amaçlı çalışmalara bağışlama taahhüdünde bulundu.

Çocukları da kendi vakıfları ve yardım faaliyetleri aracılığıyla çeşitli sosyal projelerde görev alıyor.

Buffett’ın çocuklarının eğitiminden miras planına kadar benimsediği yaklaşımın merkezinde ise aynı düşünce bulunuyor: Büyük bir servetin sunduğu imkanlara rağmen çocuklarının kendi kararlarını vermesi, çalışması ve bağımsız bir hayat kurması.