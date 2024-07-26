Uçuşlarda rötar sorunu: Tepkiler sürerken Erdoğan devreye girdi!

Türkiye turizm sezonunda hemen her yıl olduğu ciddi turist çekiyor. Bu yıl da turizm hedefleri yüksek... Fakat sivil havacılıkta artan uçak rötarları son dönemde gerek sosyal medyanın gerek geleneksel medyanın gündeminde... Peki bu rötarların nedeni ne?

Sivil havacılıkta rötarların artmasının sebebi olarak hava trafik kontrolörleri görülüyor. Hava trafik kontrolörleri özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle ‘inisiyatif almadan çalışma’ adı verilen sistemi uyguluyor. Eylemden en çok etkilenen havalimanları ise Antalya Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı. Uçak başı yaşanan kaybın 7-8 dakika olduğu ifade ediliyor. Bu konu AK Parti’nin MKYK toplantısında da gündeme geldi.

Bakan Ersoy gündeme taşıdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un toplantıda, pasif eylem sebebiyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydettiği ifade edildi. Ersoy’un haziran ayından itibaren bu durumun sistemi olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun konuyu çözeceklerini belirttiği öğrenildi.

'Gerekirse o 1000 kişiyi göndeririz'

Toplantıda bir kabine üyesinin hava trafik kontrolörlerinin halihazırda yüksek maaş aldıklarını savunarak, ‘’Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu defa yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personel aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bunun önünü alamayız’’ dediği öğrenildi.

Aynı isim bunun devlete şantaj olduğunu savunarak, ‘’Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Biz buraya yeni eleman alacağız, eğitim vereceğiz, gerekirse o bin kişiyi göndereceğiz’’ değerlendirmesi yaptığı öne sürüldü.

Erdoğan: Sorumluları hesaba çekin

Toplantıda konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise “Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin” dediği öğrenildi.

İnisiyatif almadan çalışmaya devam

Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), inisiyatif almadan çalışma faaliyeti için yeni tarihleri açıkladı. Buna göre dün (perşembe) itibarıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin icra edilmesi kararı alan sendika, 5 Ağustos’a kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.