Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: TEM trafiğini rahatlatacak projede yüzde 80'i aştık

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son kısmını oluşturan Başakşehir-Nakkaş Otoyolu kesiminde incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, bu etabın 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Kamu-özel işbirliğiyle yapılan en büyük projeler arasında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu'nun özelliklerinden bahseden Uraloğlu, özellikle olası bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın diğer illerle ulaşımının sürdürülebilir olmasına yönelik alternatif güzergah olması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerinde hayata geçirdikleri projeleri anlatarak, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyollarından oluşan toplam 1255 kilometre uzunluğunda bir otoyol ringi planladıklarını anımsattı.

Bu kapsamda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında kalan 398 kilometrelik büyük kısmını hizmete sunduklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimini de hizmete aldık. Yani şu anda Marmara Otoyol ringi 925 kilometrelik kesimi trafiğe hizmet sunuyor. Bir araya geldiğimiz Nakkaş-Başakşehir kesimi ile bu ringi Kınalı'dan Malkara'ya kadar uzatacak 127 kilometrelik Kınalı-Malkara Otoyolu'nda da çalışmalarımız sürüyor. Marmara otoyol ringini tamamlayacak son parça olan 136 kilometrelik Çanakkale-Savaştepe (Balıkesir) kesimini de önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz."

"Sazlıdere Köprüsü 8 şeritli olacak"

Bakan Uraloğlu, Nakkaş-Başakşehir Otoyolu'nun Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak doğu yönde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Köprüsü ile devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şehir hastanesi kavşağıyla Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesine ulaşıyor. Başakşehir Sular Vadisi'ni ise yine itme-sürme tekniğiyle yapılmış özel bir köprüyle geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir Kavşağı'na bağlayarak son buluyor. Bahçeşehir Kavşağı'ndan da güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yoluyla Ispartakule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul-Edirne Otoyolu'na ulaşıyor."

Uraloğlu, proje kapsamında 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 gergin eğik askılı köprü (Sazlıdere Köprüsü), 7 viyadük, 9 köprü, 17 üstgeçit, 10 altgeçit ve 43 menfezin inşa edilmiş olacağını söyledi.

Bu kesimin en önemli yapısının Sazlıdere Köprüsü olduğunu ifade eden Uraloğlu, köprünün 4 geliş-4 gidiş olmak üzere toplamda 8 şeritli olacağını, 46 metre tabliye genişliğiyle tasarlandığını anlattı.

Uraloğlu, 440 metre orta açıklığa ve 210'ar metre yan açıklığa sahip köprünün 196 metre yüksekliğinde iki elmas geometrisinde pilonunun bulunacağını kaydederek, "Orta ve iki yan açıklığıyla beraber 860 metre uzunluğundaki köprümüz, 249 metre ve 509 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam 1618 metrelik bir uzunluğa sahip olacak." diye konuştu.

"Projemiz hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, projenin toprak işlerinde 16,9 milyon metreküp kazının 14 milyon metreküplük, 7,8 milyon metreküp dolgunun ise 5 milyon metreküplük önemli bölümü tamamladıklarını belirterek, "Toprak işlerinde neredeyse işin sonuna gelmiş durumdayız." dedi.

Sazlıdere Köprüsü'nün batı ve doğu pilonlarını tamamladıklarını, toplam 25 bin metreküp beton döktüklerini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yine 3 adet viyadüğü tamamladık, Sular Vadisi viyadüğünde güney platformu bitirdik, kuzey platformda konsol imalatlarını sürdürüyoruz. Deplase, kamulaştırma ve arkeolojik çalışmalar da planlandığı şekilde ilerliyor. Bugün itibarıyla proje genelinde yüzde 80'in üzerinde fiziksel ilerlemeye ulaştık. Projemizin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak, TEM Otoyolu’nda trafiği rahatlatacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız."

Uraloğlu, proje güzergahı üzerinde yer alan Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya OSB ve İkitelli OSB'yi birbirlerine otoyolla bağlayarak sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunacaklarını bildirdi.

Projenin trafik sıkışıklığına sunacağı katkıya işaret eden Uraloğlu, "Trafikteki rahatlamayla zamandan 8,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9 milyar lira tasarruf edeceğiz. Esasında yatırdığımız parayı kısa zamanda kamuya döndürmüş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltacağız" şeklinde konuştu.

"Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin yüzde 90'ını tamamladık"

Bakan Uraloğlu, İstanbul trafiğini ciddi oranda rahatlatması hedeflenen Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'ne değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edilen projemizin uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Projemiz Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilen Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son bulmaktadır. Böylelikle çift tüp toplam uzunluğu 13 bin 715 metre olan tünelimizin 12 bin 400 metresini yani yüzde 90'ını tamamladık. Sarıyer-Kilyos Tünelimizin yapım çalışmalarını da bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonu gelmeden inşallah orayı hizmete açmış olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki İstanbulumuzu daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."