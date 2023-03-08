Ülker Bisküvi'den 195 milyon dolarlık kredi anlaşması

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, 3 yıl vadeli, 35 milyon dolar ve 150 milyon avroluk sendikasyon dilimleri olarak toplamda 195 milyon dolar tutarındaki anlaşma, şirketin sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk sendikasyon anlaşması olma özelliğini taşıyor.

İmzalanan anlaşma, Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in liderliğinde, JP Morgan Chase Bank, N.A ve Sharjah Islamic Bank PJSC'nin katılımıyla gerçekleşti.

Şirketin nakdi kaynakları kullanılarak ödenecek

Anlaşma, Üker Bisküvi'nin Nisan 2023'te vadesi gelen 375 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin geri ödenmesinin finanse edilmesi, finansal istikrarının, kısa ve orta vadedeki stratejilerinin güçlendirilmesi amacıyla imzalandı. Nisan 2023'te vadesi gelen kredinin kalan kısmıysa şirketin nakdi kaynakları kullanılarak ödenecek.

"Mevcut borçluluk seviyesini düşürdük"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, alınan bu sendikasyon kredisiyle Ülker Bisküvi'nin mevcut borçluluk seviyesini düşürdüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Dünya ve ülkemiz hassas ve zor bir dönemden geçiyor. Ülker Bisküvi olarak sağlam bilançomuzla, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretmeye devam ediyoruz.

Ülkemize ve şirketimize güveninin bir göstergesi

Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen, şirketimizin uluslararası bankaların katılımıyla uzun vadeli finansman sağlaması her zamankinden daha da fazla önem taşıyor. Bu anlaşmalar, uluslararası bankaların ülkemize ve şirketimize güveninin bir göstergesidir."

Buyurgan, Ülker'in sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında imzaladığı ilk anlaşma olduğunu kaydederek, tüm süreçlerde izledikleri bu anlayışı, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman alanında da devam ettirdiklerini vurguladı.