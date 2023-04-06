Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ihracatı 3,4 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) mart ayında 3,4 milyar dolar ihracat yaptı. UİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay yurt dışına 3 milyar 440 milyon 995 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin ocak-mart 2023 ihracatı, 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 16 artarak 9 milyar 27 milyon 814 bin dolar oldu.

Birliğin alt birliklerinden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) mart ayındaki dış satımı 2 milyar 849 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'in ocak-mart dönemi ihracatı geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 17,7'lik artışla 7 milyar 451 milyon 917 bin dolar oldu.

Martta 126 milyon 823 bin dolar ihracat gerçekleşti

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), martta 126 milyon 823 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-mart dönemdeki ihracatı ise 344 milyon 548 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 111 milyon 113 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 17 milyon 873 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 12 milyon 645 bin dolar ihracat kaydetti.

Ayrıca, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı 322 milyon 879 bin dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "UİB olarak yılın ilk çeyreğindeki ihracatımızı hedeflerimiz doğrultusunda yüzde 15'in üzerinde artışla 9 milyar dolar seviyesinde tamamladık. Önümüzdeki dönemde ihracatımızın aynı tempoda artarak devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.